Nasze piłkarki wyszarpały to w końcówce! Wielkie widowisko w meczu Polska - Holandia

Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej zremisowała z Holandią 2:2 w eliminacjach mistrzostw świata.

Mecz był pełen emocji, gdzie Polki pokazały charakter, a Paulina Tomasiak zapewniła punkt w końcówce.

Sprawdź, kiedy i z kim Polki zagrają kolejny mecz w drodze na mundial!

Polska - Holandia. Do przerwy remis

Piłkarska reprezentacja kobiet pokazała charakter. Po tym, jak w zeszłym roku podopieczne Niny Patalon zagrały na mistrzostwach Europy, mają chrapkę na awans na mundial. Już na starcie jednak czekało je niezwykle trudne zadanie. Do Gdańska bowiem przyjechała reprezentacja Holandii, która należy do czołowych ekip na Starym Kontynencie. Spotkanie zaczęło się dla Polek znakomicie. W 24. minucie gola strzeliła nasza najlepsza zawodniczka - Ewa Pajor. Przed przerwą jednak Holenderki doprowadziły do wyrównania za sprawą Veerle Buurman. Druga połowa niestety zaczęła się od bramki dla "Oranje". W 47. minucie piłkę do siatki wpakowała Jill Roord.

Polskie piłkarki skandalicznie potraktowane przed Euro 2025. To był dla nich prawdziwy cios

Polska - Holandia. Paulina Tomasiak zapewniła punkt

W 57. minucie po strzale Ewy Pajor piłka trafiła w poprzeczkę. Polki jednak nie rezygnowały z ataków. I to się opłaciło. W końcówce meczu Polska - Holandia podopieczne Niny Patalon doprowadziły do remisu. Po świetnym zagraniu Eweliny Kamczyk Paulina Tomasiak minęła bramkarkę rywalek i po chwili strzeliła do pustej bramki. Więcej goli już nie padło, mimo że w końcówce faworyzowane Holenderki przycisnęły Polki. Na szczęście dla nas tego dnia miały problem z celnością.

Tak mieszka Ewa Pajor. Kapitan reprezentacji Polski mocno dba o swoją prywatność

Kolejny mecz "Biało-czerwone" zagrają 7 marca o godz. 21.15. Rywalkami Polek będzie bardzo silna reprezentacja Francji. W grupie oprócz Polski, Holandii i Francji znajdują się jeszcze Irlandki.

Polska - Holandia 2:2 (1:1)

Bramki: Pajor 24', Tomasiak 84' - Buurman 44', Roord 47'

Polska: Szemik - Zieniewicz, Woś, Dudek, Wiankowska - Achcińska, Kamczyk (90. Grzybowska), Pawollek (66. Kokosz) - Krezyman (66. Zawistowska), Pajor, Tomasiak (90+2. Padilla-Bidas)Holandia: Kop - Casparij (46. Wilms), Dijkstra, Janssen, Buurman - Egurrola Wienke (61. Groenen), Miedema, Kaptein - Roord, Beerensteyn (74. Leuchter), Brugts (61. Grant)

Galeria: Marta Nawrocka na zgrupowaniu piłkarskiej reprezentacji kobiet

18