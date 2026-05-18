Polska jedzie na mundial! Michał Daszek zapewnił awans

Polska reprezentacja piłkarzy ręcznych zapewniła sobie miejsce na mistrzostwach świata, pokonując Austrię w pełnym emocji barażu o awans.

W decydującym rewanżu Biało-Czerwoni dokonali imponującego powrotu, a Michał Daszek zdobył kluczową bramkę, przypieczętowując awans na mundial.

Poznaj kulisy tej niesamowitej walki w Olsztynie i dowiedz się, jak polscy szczypiorniści odwrócili losy meczu w ostatniej chwili!

W pierwszym spotkaniu, które rozegrano w Grazu, górą byli nasi kadrowicze, zwyciężając 26:25. Jednak w rewanżu w Olsztynie Austriacy nie rezygnowali z walki i do przerwy prowadzili 17:13. Na szczęście w drugiej połowie polski zespół odrodził się i ostatecznie zremisował 30:30. W końcówce Austriacy grali w osłabieniu, ale nasz zespół w tym okresie za sprawą Jakuba Syprzaka nie wykorzystał rzutu karnego.

Michał Daszek: Duże ukłony dla zespołu, że się podnieśliśmy

Jednak szczęście uśmiechnęło się do Polaków. Na trzynaście sekund przed końcem przegrywaliśmy jedną bramką. Wtedy piłkę dostał Daszek i przeprowadził kluczową akcję. Po chwili wyrównał i tym samym wprowadził kadrę na mistrzostwa świata. Jego dorobek w tym spotkaniu to cztery trafienia.

- Wiedzieliśmy, że rywale rzucą się na nas jak lwy - powiedział Daszek, cytowany przez PAP. - Naprawdę duże ukłony dla zespołu, że się podnieśliśmy i byliśmy spokojni. Konsekwentnie robiliśmy to, co sobie założyliśmy przed meczem. Nie wiem, jakim cudem piłka do mnie trafiła. Fajnie, że Szymon Sićko to zauważył i udało się to skończyć golem - opowiadał.

Marcel Jastrzębski MVP, Piotr Jędraszczyk najskuteczniejszy

Najlepszym zawodnikiem został wybrany bramkarz Marcel Jastrzębski. Za to Piotr Jędraszczyk był najskuteczniejszy, bo zdobył osiem goli.

- Marcel w bramce zagrał superzawody. Fajnie, że w końcu przechyliliśmy szalę awansu na naszą stronę - ocenił Jędraszczyk.

To będzie 19. start naszej drużyny w turnieju finałowym. Zakwalifikowali się do niego po raz czwarty z rzędu. Gospodarzem imprezy, która odbędzie się w 2027 roku, będą Niemcy.

BRAMKA MICHAŁA DASZKA NA WAGĘ AWANSU NA MŚ 2027 💥I ta radość Polaków 🤩#handballpolska | @handballpolska pic.twitter.com/PoafxDm79U— Polsat Sport (@polsatsport) May 17, 2026

