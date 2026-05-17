Legia pędzi po złoto. Jedna wygrana dzieli ją od półfinału

Legia Warszawa dynamicznie rozpoczęła fazę play-off Orlen Basket Ligi, prowadząc 2:0 w serii z MKS Dąbrowa Górnicza w drodze do obrony mistrzowskiego tytułu.

Podczas gdy w innych parach toczą się zacięte boje, stołeczny zespół staje przed szansą na szybkie rozstrzygnięcie rywalizacji.

MKS Dąbrowa Górnicza postawił się Legii

W pierwszym spotkaniu Legia dała popis, bo rozbiła MKS 100:66. W drugim już tak efektownie nie było, bo stołeczny zespół zwyciężył 89:84. Najlepszy był Jayvon Graves, zdobywca 21 punktów.

- MKS postawił nam się - przyznał Heiko Rannula, trener Legii, cytowany przez oficjalny portal rozgrywek. - Miał już dwadzieścia fauli w pierwszej połowie. To był ich plan na to spotkanie. Jednak znaleźliśmy na to sposób. Było kilka dobrych występów indywidualnych i obrona zespołowa. To przeniosło się na przechwyty, trafienia w kontrze i odzyskaliśmy rytm - analizował Estończyk.

Rywalizacja toczy się do trzech wygranych. Teraz kolejne starcie jutro w Dąbrowie Górniczej. Legia liczy, że po raz kolejny pokona MKS i zakończy rywalizację na trzech meczach.

W fazie play-off debiutuje zespołów Dzików, który zaczął obiecująco, bo pokonał na wyjeździe Trefla Sopot 107:92. Jednak w drugim spotkaniu gospodarze wyrównali stan rywalizacji, bo wygrali 81:78. Kolejne dwa mecze w Warszawie, pierwszy już 19 maja. Nie zawiódł Landrius Horton, który rzucił 24 punkty.

- Nie graliśmy dobrze w ataku. To będzie długa seria. Jednak jesteśmy gotowi na walkę - zapowiedział trener Marco Legovich, cytowany przez portal Orlen Basket Ligi.

Śląsk Wrocław w starciu z Arką Gdynia prowadzi 2:0 (87:84, 92:82). King Szczecin remisuje 1-1 z Zastalem Zielona Góra (80:78, 79:82).

