Nie żyje 29-letnia gwiazda ligi. W zeszłym miesiącu został aresztowany. NBA w żałobie

Brandon Clarke z Memphis Grizzlies zmarł we wtorek, 12 maja.

Koszykarz NBA miał zaledwie 29 lat.

W zeszłym miesiącu był aresztowany za narkotyki i piracką jazdę. Według nieoficjalnych doniesień mógł przedawkować oksykodon.

Nie żyje Brandon Clarke. NBA opłakuje śmierć koszykarza

Urodzony w 1996 roku w Vancouver w Kanadzie, Brandon Clarke został wybrany w drafcie NBA w 2019 roku z numerem 21. Całą swoją karierę spędził w barwach Memphis Grizzlies. Jego droga do profesjonalnej ligi prowadziła przez uniwersytety San Jose State i Gonzaga. Niestety, karierę Clarke'a nękały liczne i poważne kontuzje, które w znacznym stopniu ograniczyły jego występy na parkiecie. W marcu 2023 roku doznał zerwania ścięgna Achillesa w lewej nodze, w 2025 zmagał się z naderwaniem więzadła krzyżowego tylnego (PCL) w prawym kolanie, a później z naciągnięciem łydki. Tuż przed rozpoczęciem obecnego sezonu cierpiał także na zapalenie błony maziowej w kolanie, co dodatkowo utrudniało mu powrót do pełnej sprawności. W bieżących rozgrywkach rozegrał zaledwie dwa mecze, a 12 maja po południu przekazano informację o jego śmierci.

Wiadomość o śmierci Brandona Clarke'a oficjalnie potwierdziło Memphis Grizzlies, wyrażając głęboki żal i składając kondolencje rodzinie. To niewątpliwie szokująca i bolesna strata dla całej społeczności NBA, która straciła utalentowanego, choć naznaczonego problemami zawodnika.

W zeszłym miesiącu nazwisko Clarke'a pojawiło się w mediach w związku z aresztowaniem pod zarzutem przestępstw narkotykowych i przekroczenia prędkości. Postawiono mu zarzuty posiadania substancji kontrolowanych, ucieczki przed policją, przekroczenia dozwolonej prędkości oraz handlu substancjami kontrolowanymi. Przyczyna jego nagłej śmierci nie jest obecnie znana i pozostaje przedmiotem dochodzenia, ale nieoficjalne doniesienia mówią o możliwym przedawkowaniu oksykodonu.