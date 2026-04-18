Nie żyje legendarny koszykarz. Walczył ze straszną chorobą

Brazylijska ikona koszykówki, Oscar Daniel Bezerra Schmidt, znany jako „Mão Santa”, zmarł w wieku 68 lat.

Schmidt, najlepszy strzelec w historii igrzysk olimpijskich, od 15 lat walczył z nowotworem mózgu.

Jego decyzja o rezygnacji z NBA, by reprezentować Brazylię, uczyniła go bohaterem narodowym.

W wieku 68 lat zmarł Oscar Daniel Bezerra Schmidt, brazylijska ikona koszykówki, znany na całym świecie jako „Mão Santa” – Święta Ręka. Informację o śmierci przekazała w piątek 17 kwietnia 2026 roku jego rodzina oraz brazylijska federacja koszykówki.

Oscar Schmidt zmarł w szpitalu w Santana de Parnaíba niedaleko São Paulo po nagłym pogorszeniu stanu zdrowia. Od 15 lat walczył z nowotworem mózgu, robiąc to z niezwykłą godnością, odwagą i optymizmem, co podkreśliła jego rodzina w oficjalnym oświadczeniu.

Oscar Schmidt urodził się 16 lutego 1958 roku w Natal. Przez trzy dekady był jednym z najbardziej skutecznych strzelców w historii światowej koszykówki. Nigdy nie zagrał w NBA. W 1984 został wybrany w drafcie przez New Jersey Nets, ale zrezygnował z gry w tej lidze, bo nie mógłby wtedy występować w reprezentacji Brazylii. Jest najlepszym strzelcem w historii igrzysk olimpijskich – w pięciu turniejach (1980–1996) zdobył łącznie 1093 punkty. To absolutny rekord, którego nikt do dziś nie pobił. W barwach reprezentacji Brazylii rozegrał 326 meczów, rzucając średnio ponad 28 punktów na spotkanie. Zdobył srebrny medal na Igrzyskach Panamerykańskich i liczne tytuły w lidze brazylijskiej, włoskiej oraz hiszpańskiej (m.in. z Realem Madryt i Virtus Bolonią). W 2013 roku został wprowadzony do Basketball Hall of Fame w Springfield – jako jeden z nielicznych zawodników spoza NBA, którzy otrzymali to najwyższe wyróżnienie.

Dla milionów Brazylijczyków był narodowym bohaterem – kimś więcej niż sportowcem. Nawet w czasach, gdy gwiazdy NBA dominowały światową koszykówkę, „Święta Ręka” pokazywał, że można być legendą bez wielomilionowych kontraktów z Ameryki. Jego rzuty z połowy boiska, nieustępliwość i charyzma elektryzowały trybuny na całym świecie.