Koszykarskie show na Bemowie. Najpierw Legia, potem... diabły

Legioniści faworytem spotkania

Zieloni Kanonierzy, którzy walczą o czołowe miejsce w tabeli (obecnie w okolicach 2. pozycji z bilansem ok. 18-8), po ostatnim przekonującym zwycięstwie z Górnikiem Wałbrzych (93:68) będą chcieli potwierdzić wysoką formę przed własną publicznością. Legia w pierwszym meczu tego sezonu w Gliwicach wygrała 89:81.

ZOBACZ TEŻ: Wynik legendarnego Kobe'ego Bryanta pobity! Historyczne osiągnięcie młodego koszykarza, cały świat o nim mówi

GTK Gliwice zajmuje jedną z ostatnich pozycji w lidze (ok. 15. miejsce, bilans 5-21) i przyjeżdża do Warszawy walczyć o każdy punkt w końcówce rundy zasadniczej. Goście rzadko wygrywają na wyjazdach, ale w koszykówce niespodzianki zdarzają się często – zwłaszcza gdy Legia będzie musiała radzić sobie z presją wyniku.

😈 | Atrakcja jakiej w Warszawie nie było! 𝗗𝗨𝗡𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗗𝗘𝗩𝗜𝗟𝗦 zrobią kosmiczne show podczas 𝗨𝗡𝗜𝗤𝗔 𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗗𝗔𝗬 18 kwietnia o g. 20:00 w hali OSiR Bemowo

W przerwie meczu na parkiecie pojawi się prawdziwa światowa sensacja – zespół Dunking Devils. To legendarna słoweńska ekipa akrobatycznego slam dunk, dwukrotni mistrzowie świata w tej dyscyplinie, rekordziści Guinnessa i gwiazdy ponad 3500 pokazów w 58 krajach.

Regularnie rozgrzewają publiczność podczas przerw meczów NBA, a także na wielkich imprezach takich jak EuroBasket. Ich widowiskowe wsady z trampolin, potrójne salta, szalone loty i perfekcyjnie zsynchronizowane popisy stoją na absolutnie najwyższym światowym poziomie – porównywalnym z najlepszymi dunk teamami z aren NBA, takimi jak USA Dunk czy Air Elite.