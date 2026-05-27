Warszawska bitwa o finał Orlen Basket Ligi. Legia kontra Dziki

Marcin Szczepański
2026-05-27 20:37

Koszykarze Legii i Dzików zameldowali się w półfinale Orlen Basket Ligi. Na tym etapie przyjdzie warszawskim zespołom rywalizować ze sobą. Który z nich okaże się górą i powalczy o złoto?

  • Półfinały Orlen Basket Ligi przyniosą elektryzujące starcie dwóch warszawskich drużyn, Legii i Dzików, w bezpośredniej walce o finał.
  • Oba zespoły zdominowały ćwierćfinały, wygrywając swoje rywalizacje 3-1, co zapowiada niezwykle wyrównane i zacięte starcie o awans.
  • Kto okaże się lepszy w tym prestiżowym pojedynku i awansuje do walki o złoto? Sprawdź daty meczów i dowiedz się, co zapowiadają trenerzy!

Legia w ćwierćfinale poradziła sobie z MKS Dąbrowa Górnicza, wygrywając rywalizację 3-1. W czwartym spotkaniu najlepszy był Carl Ponsar, zdobywca 21 punktów.

- MKS był trudnym rywalem - ocenił Heiko Rannula, cytowany przez oficjalny portal rozgrywek. - To pierwszy krok, ale musimy wyciągnąć lekcje po to, aby być lepszymi w półfinale - zapowiedział estoński trener mistrza Polski.

Teraz na drodze Zielonych Kanonierów staną zawodnicy Dzików, którzy debiutują w play-off. Wyeliminowali Trefla Sopot, zwyciężając 3-1. W decydującym starciu Ben Vander Plas rzucił 14 punktów.

- Po tak długim sezonie nadal jest w nas ogień. Następnym naszym krokiem jest rzucenie wyzwania mistrzom. Będziemy gotowi - zadeklarował Marco Legovich, trener Dzików, cytowany przez portal rozgrywek.

Gospodarzem pierwszych dwóch meczów będzie Legia. Zostaną rozegrane 27 i 29 maja. Kolejne spotkania w hali Dzików - 1 i 3 czerwca. W drugiej parze półfinału: Arka Gdynia przegrała u siebie 64:90 z Zastalem Zielona Góra w pierwszym meczu.

