Warszawska bitwa o finał Orlen Basket Ligi. Legia kontra Dziki

- Półfinały Orlen Basket Ligi przyniosą elektryzujące starcie dwóch warszawskich drużyn, Legii i Dzików, w bezpośredniej walce o finał.
- Oba zespoły zdominowały ćwierćfinały, wygrywając swoje rywalizacje 3-1, co zapowiada niezwykle wyrównane i zacięte starcie o awans.
- Kto okaże się lepszy w tym prestiżowym pojedynku i awansuje do walki o złoto? Sprawdź daty meczów i dowiedz się, co zapowiadają trenerzy!
Legia w ćwierćfinale poradziła sobie z MKS Dąbrowa Górnicza, wygrywając rywalizację 3-1. W czwartym spotkaniu najlepszy był Carl Ponsar, zdobywca 21 punktów.
- MKS był trudnym rywalem - ocenił Heiko Rannula, cytowany przez oficjalny portal rozgrywek. - To pierwszy krok, ale musimy wyciągnąć lekcje po to, aby być lepszymi w półfinale - zapowiedział estoński trener mistrza Polski.
Teraz na drodze Zielonych Kanonierów staną zawodnicy Dzików, którzy debiutują w play-off. Wyeliminowali Trefla Sopot, zwyciężając 3-1. W decydującym starciu Ben Vander Plas rzucił 14 punktów.
- Po tak długim sezonie nadal jest w nas ogień. Następnym naszym krokiem jest rzucenie wyzwania mistrzom. Będziemy gotowi - zadeklarował Marco Legovich, trener Dzików, cytowany przez portal rozgrywek.
Gospodarzem pierwszych dwóch meczów będzie Legia. Zostaną rozegrane 27 i 29 maja. Kolejne spotkania w hali Dzików - 1 i 3 czerwca. W drugiej parze półfinału: Arka Gdynia przegrała u siebie 64:90 z Zastalem Zielona Góra w pierwszym meczu.
