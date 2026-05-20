Legia dostała dobrą lekcję. MKS zatrzymał marsz Kanonierów po złoto

Legia Warszawa, o krok od półfinału, niespodziewanie przegrała z MKS Dąbrowa Górnicza 91:92 w ćwierćfinałowym starciu.

Mimo czternastopunktowej przewagi, Zieloni Kanonierzy oddali zwycięstwo po dramatycznym powrocie rywali.

Seria wynosi 2-1 dla Legii. Czy to potknięcie wstrząśnie zespołem, czy awansuje, podobnie jak Dziki Warszawa?

Artur Gronek: Koszykówka jest grą serii punktowych

W drugiej połowie Zieloni Kanonierzy odskoczyli na czternaście punktów. Wydawało się, że to bezpieczna przewaga, ale MKS odrobił straty. W czwartej kwarcie toczyła się wyrównana walka. Na koniec Legia mogła doprowadzić do dogrywki. Dominic Brewton (19 pkt) miał dwa rzuty wolne, ale wykorzystał tylko jeden z nich. W MKS najskuteczniejszy okazał się Jakub Musiał (18 pkt).

- To był ciężki mecz - ocenił Artur Gronek. - Zagraliśmy o wiele lepiej w ataku niż w obronie, szczególnie w pierwszej części. W drugiej połowie przeprowadziliśmy zmiany, które stworzyły problemy Legii. Wyrzuciło to ich z rytmu, dzięki temu mogliśmy wrócić do grania. Dzisiejsza koszykówka jest grą serii punktowych. Bardzo się cieszę, że wygraliśmy, bo ciężko pracowaliśmy na to kilka miesięcy. Byłoby źle skończyć 0-3 - dodał trener MKS-u.

Michał Kolenda: Nie panikujemy

Szkoleniowiec Legii zwrócił uwagę na błędy ze strony warszawskich zawodników.

- Szacunek i uznanie dla MKS za to, że walczyli bardzo mocno. Nie mieli nic do stracenia. To dobra lekcja dla nas - stwierdził Heiko Rannula, trener Legii.

Kapitan Kanonierów Michał Kolenda jednak jest dobrej myśli i nie robi tragedii z potknięcia. Legia przegrała po raz pierwszy od dziewięciu meczów.

- Gratulacje do gospodarzy - podkreślił Kolenda. - Myślę, że zasłużyli na to zwycięstwo - powiedział Nie mieli nic do stracenia tak naprawdę. Widać było ich zaangażowanie i chęć pozostania w tej serii. Udało im się wrócić z ponad dziesięciopunktowej naszej przewagi w trzeciej kwarcie. Później cała czwarta kwarta to była nerwówka, którą wytrzymali. Ale to nic, bo ćwierćfinał jest do trzech zwycięstw. Nie panikujemy. Myślę, że to był mecz do oglądania dla kibiców. Czas odpocząć, przegrupować się i w czwartek wracamy na kolejne spotkanie - zaznaczył.

Marcin Piechowicz: Zachowaliśmy trochę chłodnej głowy

Kapitan Marcin Piechowicz ma nadzieję, że w kolejnym spotkaniu MKS znów sprawi niespodziankę.

- Czuliśmy wsparcie kibiców przez cały mecz - zaznaczył Piechowicz, który zdobył 16 pkt. - Uważam, że zagraliśmy całkiem solidne spotkanie. Jedynie do czego moglibyśmy się przyczepić to pierwsza połowa i straty, które pozwoliły Legii na zbudowanie przewagi. To było naszą bolączką w pierwszym i drugim meczu. Całe szczęście, że poprawiliśmy to w drugiej połowie. Zachowaliśmy trochę chłodnej głowy w końcówce. Trochę szczęścia i dobrej gry pomogło nam wygrać to spotkanie. Niezmiernie się cieszymy. Mam nadzieję, że przedłużymy tę serię o jeszcze jeden mecz - prognozował.

Dziki Warszawa z drugą wygraną w play-off

Blisko awansu do półfinału są Dziki Warszawa. Stołeczny zespół pokonał u siebie Trefl Sopot 85:78 i prowadzi 2-1. Kolejne spotkanie dziś w stolicy. Darnell Edge rzucił dla Dzików 20 pkt, a Paul Scruggs uzyskał dla Trefla 22 pkt.

- Pokazaliśmy wielką energię i włożyliśmy dużo wysiłku. Byliśmy lepsi i zasłużyliśmy na zwycięstwo - ocenił Marco Legovich, trener warszawskiego zespołu.

Naprawdę niewiele zabrakło... Trzeba jednak oddać MKS-owi, że w dzisiejszym meczu zagrał z charakterem. Swojej szansy na zakończenie serii poszukamy w czwartek 🏀#legiakosz #legiawarszawa #plkpl #basketball #warszawa pic.twitter.com/EHG7FMN87q— 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐑𝐙 𝐏𝐎𝐋𝐒𝐊𝐈🏆 (@LegiaKosz) May 19, 2026

