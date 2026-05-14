Legia ma jeden cel w Orlen Basket Lidze. Andrzej Pluta mówi o tym wprost

Legia, jako najlepsza drużyna sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi, rozpoczyna walkę o obronę tytułu mistrzowskiego, celując w drugie złoto z rzędu.

Z siedmioma zwycięstwami z rzędu i MVP sezonu w składzie, Zieloni Kanonierzy stają przed ćwierćfinałowym wyzwaniem przeciwko MKS Dąbrowa Górnicza.

Czy faworyzowana Legia udźwignie presję i zrealizuje swój cel, czy też MKS sprawi sensację? Sprawdź, jak zapowiada się zacięta rywalizacja!

Koszykarze Legii do play-off przystępują jako najlepszy zespół sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi. Na tym etapie będą rywalizować z MKS Dąbrowa Górnicza, z którym wygrali dwa razy. Zieloni Kanonierzy nie ukrywają, że ich jest wywalczenie mistrzostwa Polski. Pierwsze dwa mecze w Warszawie.

W ubiegłym sezonie Legia sięgnęła po tytuł po 56 latach przerwy. W obecnej edycji stołeczny zespół chce powtórzyć tamto osiągnięcie. W ćwierćfinale na drodze ekipy ze stolicy stanie MKS, który do play-off przebił się jako ostatni. W play-in drużyna z Dąbrowy Górniczej wygrała ze Stalą Ostrów Wlkp. i Anwilem Włocławek.

Andrzej Pluta doceniony w Orlen Basket Lidze. Prowadzi Legię po tytuł?

Carl Ponsar: Na pewno nie zlekceważymy przeciwnika

Legia jest w formie, a najlepszym dowodem jest jej seria siedmiu wygranych z rzędu. Do tego w składzie jest rozgrywający Andrzej Pluta, który został wybrany najlepszym Polakiem i najlepszym zawodnikiem sezonu zasadniczego. Ten ostatni tytuł ceni sobie najbardziej.

- To ekstra motywacja do dalszej pracy – przyznał Pluta, cytowany przez PAP. - Przed sezonem celem było jak najwyższe miejsce przed play-off. Celem była obrona tytułu, o co zaczynamy walkę. To, że otrzymałem wyróżnienia indywidualne to zasługa w stu procentach trenera Heiko Rannuli i drużyny – podkreślił.

- Myślę, że zbudowaliśmy pewność siebie - powiedział Carl Ponsar w rozmowie z klubowym portalem. - Oczywiście, przed rozpoczęciem play-off nie możemy być zbyt pewni siebie. Chcemy skupić się na naszym celu. Na pewno nie zlekceważymy przeciwnika - zapewniał koszykarz warszawskiej drużyny.

Orlen Basket Liga: Legia Warszawa zwyciężyła po dogrywce! Michał Kolenda o formie mistrzów Polski

Andrzej Pluta: Czujemy się dobrze, czujemy się mocni

Zieloni Kanonierzy celują w wywalczenie złotych medali. Chcą dokonać tego po raz drugi z rzędu.

- Trzeba w pełni skupić się na play-off, bo przecież nikt nie podaruje nam mistrzostwa. Musimy je wywalczyć! - zadeklarował Francuz.

Zieloni Kanonierzy zdają sobie sprawę, że są faworytem tej fazy rozgrywek. Pierwsze dwa mecze zostaną rozegrane w Warszawie.

- Czujemy się dobrze, czujemy się mocni – zaznaczył Pluta, cytowany przez PAP. - Wiemy, że nie możemy się rozluźnić w żadnym spotkaniu. Na pewno cieszy to, że zaczynamy serię u nas. Nasi kibice powinni nas ponieść. Jednak mamy cały czas w głowie, że to play-off, że jest 0-0 i każdy ma takie same szanse – przekonywał lider mistrza Polski.

Starcie gigantów w Orlen Basket Lidze! Legia Warszawa i King Szczecin zagrają o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym

Artur Gronek: Legia jest faworytem, to ona musi to wygrać

W tym sezonie MKS dwa razy przegrał z Legią. W ostatnim spotkaniu postawił warszawskiemu zespołowi trudne warunki.

- Legia jest faworytem, to ona musi to wygrać - ocenił Artur Gronek, cytowany przez portal PLK. - Presja jest po ich stronie. Wyjdziemy na boisko i będziemy się bić. Smaczkiem jest to, że będę rywalizował w rodzinnym mieście - przypomniał trener drużyny z Dąbrowy Górniczej.

Jeśli Legia awansuje do półfinału to na tym etapie jej rywalem będzie zwycięzca pary: Trefl Sopot - Dziki Warszawa. Drugi ze stołecznych zespołów do play-off zakwalifikował się po raz pierwszy w historii. Rywalizacja w ćwierćfinale toczy się do trzech zwycięstw.

