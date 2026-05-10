Andrzej Pluta doceniony w Orlen Basket Lidze. Prowadzi Legię po tytuł?

Legia Warszawa zakończyła sezon zasadniczy OBL na 1. miejscu.

Rozgrywający Legii, Andrzej Pluta, został wybrany MVP rozgrywek.

Czy lider drużyny poprowadzi "Kanonierów" do tytułu mistrza Polski?

Michał Kolenda: Potrafiliśmy włączyć ten szósty bieg i przełamać rywala

Mistrzowie Polski pozycję lidera zapewnili sobie w ostatniej kolejce, gdy u siebie pokonali po dogrywce King Szczecin.

- Potrafiliśmy włączyć ten szósty bieg i przełamać rywala - podkreślił Michał Kolenda po zawodach. - Takich cech i umiejętności nabywa się wyłącznie w takich spotkaniach. Cieszy mnie to, że mimo dramaturgii, udało się nam potwierdzić, że jesteśmy drużyną przy, której nie można się zrelaksować w żadnym momencie spotkania – stwierdził kapitan stołecznego klubu.

Orlen Basket Liga: Legia Warszawa zwyciężyła po dogrywce! Michał Kolenda o formie mistrzów Polski

Faza play-off to najciekawsza część sezonu

Legia w ćwierćfinale zmierzy się ze zwycięzcą meczu Anwil Włocławek - MKS Dąbrowa Górnicza. Mistrzowie Polski będą gospodarzami pierwszych dwóch spotkań. Walkę w play-off Dziki zaczną od dwóch wyjazdowych batalii z Treflem Sopot. Rywalizacja toczy się do trzech wygranych. Warszawskie drużyny mogą trafić na siebie w półfinale.

- Zaczynamy najciekawszą część sezonu - przekonywał Kolenda. - Gratulacje dla każdego, kto dołożył cegiełkę do tego sukcesu, jakim jest pierwsze miejsce w lidze. Idziemy po swoje. Wydaje mi się, że siedmioma wygranymi z rzędu potwierdziliśmy, ze jesteśmy w dobrym rytmie. Chcemy przypilnować tego, żeby każdy był odpowiednio gotowy fizycznie i w zdrowiu mógł przystąpić do najciekawszej fazy sezonu - dodał kapitan Kanonierów.

Starcie gigantów w Orlen Basket Lidze! Legia Warszawa i King Szczecin zagrają o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym

Andrzej Pluta najlepszym graczem sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi

Trenerzy wybrali MVP sezonu zasadniczego. Lider Legii Andrzej Pluta i Landrius Horton z Dzików uzyskali po 48 punktów. O triumfie gracza Kanonierów zdecydowało to, że dziewięciu szkoleniowców dało go na pierwszej pozycji. Za to Amerykanin pierwszą lokatę zajął sześć razy. Wspomniany duet znalazł się także w najlepszej piątce ligi. Ponadto Pluta został także uznany najlepszym polskim zawodnikiem tej części rozgrywek. Tytuł najlepszego trenera otrzymał Maciej Majcherek z Kinga. Drugie miejsce zajął Heiko Rannula, opiekun Legii.

