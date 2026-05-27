Dziki chcą postraszyć mistrza Polski. Legia odeprze atak rywala z Warszawy?

Półfinały Orlen Basket Ligi rozgrzewają Warszawę, gdzie mistrz Legia zmierzy się z rewelacyjnymi Dzikami w emocjonujących derbach. Obrońcy tytułu z MVP Andrzejem Plutą pewnie awansowali, a debiutujące Dziki sensacyjnie wyeliminowały Trefla Sopot, zaskakując ligę. Czy beniaminek z Landriusem Hortonem na czele zdoła pokonać faworyta i wprowadzić się do finału? Sprawdź, co czeka nas w tym starciu!

Legia w ćwierćfinale rywalizowała z MKS Dąbrowa Górnicza, wygrywając serię 3:1. To w jej szeregach występuje najlepszy polski zawodnik ligi, ale i MVP sezonu zasadniczego - Andrzej Pluta.

- To ekstra motywacja do dalszej pracy – mówił niedawno Pluta, cytowany przez PAP. - Przed sezonem celem było jak najwyższe miejsce przed play-off i obrona tytułu. To, że otrzymałem wyróżnienia indywidualne, to zasługa w stu procentach trenera Heiko Rannuli i drużyny – podkreślił.

Warszawska bitwa o finał Orlen Basket Ligi. Legia kontra Dziki

Za to ekipa Dzików zapisuje piękną kartę w historii klubu. To dla warszawskiego zespołu debiut w fazie play-off, który w ćwierćfinale poradził sobie z Treflem Sopot, zwyciężając 3-1. Liderem Dzików jest Landrius Horton. Czy Amerykanin zaskoczy Legię i wprowadzi Dziki do finału?

- Po tak długim sezonie nadal jest w nas ogień - tłumaczył Marco Legovich, cytowany przez oficjalny portal rozgrywek. - Następnym naszym krokiem jest rzucenie wyzwania mistrzom. Będziemy gotowi - zapowiadał szkoleniowiec Dzików.

