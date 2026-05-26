Arka Gdynia mierzy wysoko. Zastal Zielona Góra tanio skóry nie sprzeda

Arka Gdynia dokonała spektakularnego powrotu, odrabiając stratę 0-2 i eliminując faworyzowany Śląsk Wrocław z ćwierćfinału Orlen Basket Ligi.

Koszykarze Arki wykazali się niesamowitą siłą mentalną i determinacją, pokonując rywala na jego terenie w decydującym meczu serii.

Teraz czeka ich półfinałowe starcie z Zastalem Zielona Góra – kto wyjdzie zwycięsko z tej batalii i powalczy o finał mistrzostw?

O sukcesie Arki zadecydował piąty mecz i to na boisku Wrocławian. Kapitan zwycięzców Adam Hrycaniuk zwrócił uwagę na to, co miało wpływ na triumf.

- Jako drużyna zrobiliśmy coś niesamowitego - podkreślił Hrycaniuk. - Ale trzeba przyznać, że Śląsk to mocna drużyna. Obawialiśmy się tego, jak ta seria będzie wyglądała. Cieszę się z naszego podejścia. Od początku zafunkcjonowaliśmy całkiem dobrze. Graliśmy mądrze graliśmy. Popełnialiśmy mniej strat. Cieszę się, że wytrzymaliśmy to mentalnie i fizycznie - podkreślił.

Trener Arki Mantas Cesnauskis nie ukrywał satysfakcji z awansu. Doceniał wyczyn podopiecznych w starciu ze Śląskiem i od razu zaznaczył, że jego zespół stać na wiele.

- Walka była wyczerpująca - przyznawał Mantas Cesnauskis. - Zrobiliśmy coś niesamowitego. Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Ale ten sezon, z tymi chłopakami, jest niesamowity. Od początku mówiliśmy, że wierzymy, że możemy zrobić coś wspaniałego. I to zrobiliśmy - wyznał.

Szkoleniowiec nie tracił wiary w to, że Arka wywalczy awans do półfinału. Zdradził, co będzie kluczowe w rywalizacji z Zastalem.

- Czuliśmy, że możemy wrócić - tłumaczył Cesnauskis. - Ostatni mecz to loteria. Nic nie wiadomo. Czuliśmy, że możemy grać ze Śląskiem, jak równy z równym. Wierzyliśmy, że przegrywając 0-2 może wygrać tę serię. Moim zdaniem najważniejsza była ta wiara zespołu. Cierpliwie męczymy przeciwników w ataku. Muszą bronić długie akcje. Inne drużyny tego nie lubią. Szybki atak jest kluczowy, żeby zatrzymać zespół - dodał.

Pierwszym zespołem, który awansował do półfinału był Zastal Zielona Góra, który wyeliminował ekipę Kinga Szczecin, wygrywając rywalizację 3-1. Rywal zakończył sezon zasadniczym na drugim miejscu.

- Jestem dumny, że drużyna poczuła to wszystko i zostawiła serce na boisku - wyznał trener Arkadiusz Miłoszewski. - Cieszymy się, że jesteśmy w najlepszej czwórce. Mam nadzieję i myślę, że nie jest to nasze ostatnie słowo. To jest mega niespodzianka, bo nikt na nas nie liczył - zwrócił uwagę.

W decydującym spotkaniu skuteczny był rozgrywający Andrzej Mazurczak.

- Wiedzieliśmy, że Zastal czeka na play-off parę lat - wyjaśniał Andrzej Mazurczak. - Wiedzieliśmy, jak ważne jest to dla miasta i dla klubu. Niesamowita walka, niesamowita seria. Każdy mecz był na styku. Myślę, że dla wszystkich kibiców to było dobre widowisko i dobre granie. Cieszymy się z tej serii. Wierzyliśmy, że możemy to zrobić. Wszyscy w szatni są niesamowici, mają duże serce. Pokazaliśmy to w tej serii. Jestem dumny z chłopaków, ze sztabu - podkreślił lider Zastalu.

