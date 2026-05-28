Legia pokazała klasę i jakość. Ale Dziki nie rezygnują!

Obrońcy tytułu, koszykarze Legii, z impetem rozpoczęli półfinały Orlen Basket Ligi, w pierwszym meczu rozbijając Dzików 98:80.

Mistrzowie Polski pokazali dominującą formę, jednak przegrani nie zamierzają się poddać, zapowiadając zaciętą walkę o rewanż.

Czy Legia utrzyma swoją przewagę, a Dzikom uda się odwrócić losy derbowej rywalizacji?

Mistrzowie Polski przeciwko drużynie Dzików pokazali klasę i jakość. Każda kwarta należała do nich. Do przerwy prowadzili 12 punktami, a w drugiej połowie powiększyli przewagę i zwyciężyli różnicą 18 punktów. W ekipie Kanonierów ton nadawało trio: Andrzej Pluta (20 pkt), Carl Ponsar (18 pkt) i Dominic Brewton (17 pkt).

- To ważne zwycięstwo, szczególnie przed naszą publicznością - powiedział Maksymilian Wilczek, który zastąpił nieobecnego kapitana Michała Kolendę. - Pozwoli nam się napędzić. Nie ma się co przesadnie nim radować, bo to dopiero pierwszy mecz w serii na którym się skupiamy. Każdy mecz jest trudny, każdy rywal ma swoją specyfikę. Ciężko stwierdzić, która seria jest trudniejsza. Na pewno ten mecz był wymagający. Szczególnie pod względem fizycznym - podsumował koszykarz mistrza Polski.

Trener Legii Heiko Rannula cieszył się z triumfu z Dzikami.

- Jestem usatysfakcjonowany z poziomu skupienia i zaangażowania zawodników - wyznał Rannula, cytowany przez oficjalny portal rozgrywek. - Mieliśmy naprawdę dobrą energię z ławki. Chcieliśmy zacząć tę serię dobrze - podkreślił Estończyk.

Drużyna Dzików nie ukrywała, że chce namieszać w rywalizacji z Legią. Nie wyszło jej pierwsze spotkania, ale nie zamierza się poddawać. W jej szeregach skuteczny był duet: Darnell Edge (16 pkt) i Rivaldo Soares (15 pkt).

- Nie wyszliśmy na mecz z właściwą energią, z jaką powinniśmy, żeby wygrać to spotkanie - powiedział Rivaldo Soares. - Legia jest zbyt dobrym zespołem, żeby grać w taki sposób, jak zagraliśmy. Zagrała bardzo dobry mecz. Wykonała wiele rzeczy poprawnie. Na tyle, że odniosła zwycięstwo - dodał.

Szkoleniowiec Dzików komplementował rywala, ale jest pełen optymizmu przed dalszą rywalizacją.

- Legia lepiej podeszła do tego spotkania - ocenił Marco Legovich, cytowany przez portal rozgrywek. - Zraniła nas w pierwszej połowie zbiórkami w ofensywie i skutecznością z dystansu. Nigdy się nie poddaliśmy. Była lepsza, zasłużyła na zwycięstwo. Przegraliśmy jeden mecz, ale moi zawodnicy sprawią, że ta seria będzie dłuższa - zadeklarował trener Dzików.

To było... PORYWAJĄCE❗ W warszawskim półfinale prowadzi 𝙇𝙀𝙂𝙄𝘼 🔥 Za nami jednak dopiero pierwsze starcie, nasza koncentracja i cel sięgają dalej 🏀 Bemowo, dzięki za dziś - do zobaczenia w piątek ponownie w komplecie 🤝 #legiakosz #legiawarszawa #plkpl #basketball… pic.twitter.com/ozuRFKqPEW— 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐑𝐙 𝐏𝐎𝐋𝐒𝐊𝐈🏆 (@LegiaKosz) May 27, 2026

