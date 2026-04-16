Pogrzeb Jacka Magiery. Słowa księdza wzruszyły żałobnikow [ZDJĘCIA]

Pogrzeb Jacka Magiery. Legendy wśród żałobników

Jacek Magiera zmarł nagle 10 kwietnia 2026 w czasie treningu biegowego we Wrocławiu. Były piłkarz a potem ceniony trener, znany z pracy m.in. w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław, odszedł w wieku zaledwie 49 lat. Trwa żałobna msza świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Potem uroczystości pogrzebowe potrwają na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Drugi trener naszej kadry spocznie w kwaterze K-1-17, która umiejscowiona jest w pobliżu grobu Lucjana Brychczego, słynnego piłkarza i trenera Legii Warszawa, z którym Jacek Magiera współpracował przez 20 lat.

Na pogrzebie Jacka Magiery pojawiło się wiele sław. Wśród żałobników znalazły się prawdziwe legendy polskiej piłki, m.in. Robert Lewandowski, Jan Urban, Jerzy Brzęczek, Jacek Krzynówek, Józef Młynarczyk czy Dariusz Szpakowski.

W galerii prezentujemy pierwsze zdjęcia z pogrzebu Jacka Magiery

91

Pogrzej Jacka Magiery. Wzruszające słowa księdza

Żałobna msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie zaczęła się o godzinie 12. Słowa księdza poruszyły zebranych żałobników.

- Grał na pozycji pomocnika, czasami obrońcy, podobnie zachowywał się poza boiskiem - powiedział duchowny. - To był człowiek, który potrafił zadzwonić i poprosić o modlitwę np. dla młodego zawodnika. Jego całym światem były dzieci i żona. Był inny, inaczej patrzył na ludzi. Mówił: "Piłkarzem będziesz 10 lat, ale człowiekiem będziesz całe życie". Jacek widział więcej, widział dalej. Zawsze nosił przy sobie różaniec, miał go też w kieszeni wtedy w parku we Wrocławiu.