Byliście na meczu Polska - Ukraina? Mamy gigantyczną galerię zdjęć kibiców! Znajdźcie się na ZDJĘCIACH

Przemysław Ofiara
2026-05-31 19:25

Tysiące kibiców, morze biało-czerwonych barw i niesamowita energia – tak wyglądały trybuny stadionu we Wrocławiu podczas meczu Polska - Ukraina. Choć na boisku emocji nie brakowało, to prawdziwe show stworzyli fani obu drużyn. Byliście tam? Przygotowaliśmy dla was gigantyczną galerię zdjęć. Sprawdźcie, czy obiektywy naszych fotoreporterów was uchwyciły!

Gorąca atmosfera jeszcze przed pierwszym gwizdkiem

Mecz towarzyski z Ukrainą był dla kibiców reprezentacji Polski okazją do piłkarskiego święta. Mimo że stawką nie były punkty w eliminacjach, fani nie zawiedli i tłumnie wypełnili stadion we Wrocławiu. Już na kilka godzin przed meczem w rozmowach z reporterem radia Eska dało się wyczuć ogromny optymizm i wiarę w drużynę prowadzoną przez Jana Urbana.

- Myślę, że wygramy co najmniej 3:0. Do siatki trafią Zieliński, Kamiński i może Lewandowski z jakiegoś stałego fragmentu gry - mówił jeden z fanów. Inny dodawał: - Obstawiam 3:1 dla Polski. Oczekujemy większego zgrania i walki, żeby pokazali charakter jako drużyna.

Wśród typowanych strzelców najczęściej pojawiały się nazwiska liderów kadry.

- Bierzemy w ciemno 2:0! Jeśli strzelać, to pewniakami są Zieliński i oczywiście Robercik - śmiała się para kibiców. Wielu fanów podkreślało, że od wyniku ważniejsze jest zaangażowanie i dobra gra, która ma być wynagrodzeniem za brak awansu na mundial.

- Piłkarze muszą udowodnić, że zasługują na grę w kadrze. Liczymy na dobre widowisko, a wynik 3:1 wziąłbym w ciemno - podsumował kolejny z rozmówców.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się porażką reprezentacji Polski 0:2.

Niezależnie od wyniku, jedno jest pewne – kibice na trybunach zdali egzamin celująco. Wrocławska arena mieniła się biało-czerwonymi barwami, a doping niósł się przez całe 90 minut. Nasi fotoreporterzy byli w samym sercu tych wydarzeń, starając się uchwycić niezwykłe emocje malujące się na Waszych twarzach: radość, skupienie, a czasem i nerwowe reakcje na gole rywali.

