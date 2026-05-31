Byliście na meczu Polska - Ukraina? Mamy gigantyczną galerię zdjęć kibiców! Znajdźcie się na ZDJĘCIACH

Gorąca atmosfera jeszcze przed pierwszym gwizdkiem

Mecz towarzyski z Ukrainą był dla kibiców reprezentacji Polski okazją do piłkarskiego święta. Mimo że stawką nie były punkty w eliminacjach, fani nie zawiedli i tłumnie wypełnili stadion we Wrocławiu. Już na kilka godzin przed meczem w rozmowach z reporterem radia Eska dało się wyczuć ogromny optymizm i wiarę w drużynę prowadzoną przez Jana Urbana.

- Myślę, że wygramy co najmniej 3:0. Do siatki trafią Zieliński, Kamiński i może Lewandowski z jakiegoś stałego fragmentu gry - mówił jeden z fanów. Inny dodawał: - Obstawiam 3:1 dla Polski. Oczekujemy większego zgrania i walki, żeby pokazali charakter jako drużyna.

Wśród typowanych strzelców najczęściej pojawiały się nazwiska liderów kadry.

- Bierzemy w ciemno 2:0! Jeśli strzelać, to pewniakami są Zieliński i oczywiście Robercik - śmiała się para kibiców. Wielu fanów podkreślało, że od wyniku ważniejsze jest zaangażowanie i dobra gra, która ma być wynagrodzeniem za brak awansu na mundial.

- Piłkarze muszą udowodnić, że zasługują na grę w kadrze. Liczymy na dobre widowisko, a wynik 3:1 wziąłbym w ciemno - podsumował kolejny z rozmówców.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się porażką reprezentacji Polski 0:2.

Niezależnie od wyniku, jedno jest pewne – kibice na trybunach zdali egzamin celująco. Wrocławska arena mieniła się biało-czerwonymi barwami, a doping niósł się przez całe 90 minut. Nasi fotoreporterzy byli w samym sercu tych wydarzeń, starając się uchwycić niezwykłe emocje malujące się na Waszych twarzach: radość, skupienie, a czasem i nerwowe reakcje na gole rywali.

