Łzy same cisną się do oczu. Robert Lewandowski spełnił marzenie chorej Mai

Mecz z Ukrainą we Wrocławiu przyniósł wzruszający moment, gdy Robert Lewandowski pokazał, że istnieją wartości znacznie ważniejsze niż sportowe zwycięstwa.

Kapitan reprezentacji Polski dotrzymał niezwykłej obietnicy danej małej Mai Mecan z Fundacji Cancer Fighters, wyprowadzając ją na murawę.

Sprawdź, jak ten symboliczny gest poruszył serca tysięcy kibiców i stał się potężnym wyrazem wsparcia w walce z chorobą.

Obietnica to rzecz święta. Kapitan dotrzymał słowa

Są chwile, które na zawsze zapisują się w historii sportu nie ze względu na wynik, ale na ludzkie gesty. Taki właśnie moment miał miejsce tuż przed rozpoczęciem towarzyskiego meczu Polska - Ukraina. Dla Roberta Lewandowskiego był to już 166. występ w narodowych barwach, ale ten wieczór z pewnością zapamięta na długo. Wszystko za sprawą małej Mai Mecan.

Przeczytaj także: Polska – Ukraina. Wyciskający łzy hołd dla Jacka Magiery. Zaczęło się od minuty ciszy, a potem stało się coś nieprzewidzianego

Kapitan polskiej kadry obiecał dziewczynce, która jest podopieczną Fundacji Cancer Fighters, że to właśnie ona wyprowadzi go na murawę. I słowa dotrzymał. Gdy zawodnicy wychodzili z tunelu, oczy wszystkich skierowane były na uśmiechniętego Lewandowskiego, który mocno trzymał za rękę swoją małą, niezwykle odważną bohaterkę. Ten widok, pełen ciepła i nadziei, był najpiękniejszym obrazkiem tego wieczoru – ważniejszym niż jakakolwiek akcja na boisku. Dla Mai było to spełnienie marzeń, a dla kibiców dowód na to, że wielcy sportowcy mają też wielkie serca.

Gest, który znaczy więcej niż tysiąc bramek

Maja Mecan jest jedną z podopiecznych fundacji, która na co dzień wspiera dzieci, a także dorosłych i noworodki, w ich heroicznej walce z chorobą nowotworową. Gest Roberta Lewandowskiego to nie tylko spełnienie marzenia jednej dziewczynki, ale także potężny symbol wsparcia dla wszystkich, którzy mierzą się z rakiem. To sygnał, że nie są sami w swojej walce.

Zobacz też: Polska – Ukraina relacja NA ŻYWO. Robert Lewandowski gra od początku w sparingu z sąsiadami

Historia Mai i postawa kapitana nabierają jeszcze większego znaczenia w kontekście niedawnych wydarzeń, takich jak rekordowa zbiórka streamu Łatwoganga, która przyniosła ponad 250 milionów złotych na wsparcie onkologii. Pokazuje to ogromną siłę i empatię społeczeństwa. Gest Lewandowskiego, choć symboliczny, jest częścią tego samego, pięknego ruchu serc, który daje realną nadzieję i siłę tym, którzy potrzebują jej najbardziej.

76

Jan Tomaszewski ocenia powołania Jana Urbana na Ukrainę i Nigerię

QUIZ. Reprezentacja Polski Jerzego Engela. Pamiętasz tych zawodników? Olisadebe, Wałdoch, Dudek i inni Pytanie 1 z 20 Kto to jest? Emmanuel Olisadebe Emmanuel Ekwueme Moussa Yahaya Następne pytanie