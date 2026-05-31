Piłkarska reprezentacja Polski gra towarzyski mecz z Ukrainą.

Początek spotkania o godzinie 17.30 we Wrocławiu.

Polska - Ukraina SKŁAD: Bułka w bramce, Lewandowski w ataku

Mecz Polska - Ukraina już dzisiaj o godzinie 17.30. Znamy już składy i Biało-Czerwoni zaczną bez debiutantów. W bramce selekcjoner Jan Urban postawił na wracającego po ciężkiej kontuzji Marcina Bułkę. Kapitan Robert Lewandowski wystąpi w kadrze po raz 166., a Piotr Zieliński rozegra 108. mecz w barwach narodowych. Biało-Czerwoni oraz Ukraińcy nie wywalczyli awansu do mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Podobnie jak Nigeria, z którą podopieczni Urbana zmierzą się 3 czerwca w Warszawie. Skład reprezentacji Polski na mecz z Ukrainą:

Marcin Bułka - Tomasz Kędziora, Przemysław Wiśniewski, Jakub Kiwior - Arkadiusz Pyrka, Piotr Zieliński, Jakub Piotrowski, Nicola Zalewski - Sebastian Szymański, Robert Lewandowski, Oskar Pietuszewski.

Polska - Ukraina. Ubran chce poprawić grę w defensywie

Jan Urban przed meczem z Ukrainą przyznał, że zgrupowanie i oba towarzyskie mecze chce wykorzystać na poprawę gry w obronie, gdzie widzi największe braki. Nawiązał przy tym do przegranego 2:3 marcowego finału barażowego ze Szwecją o awans na mundial. - Jeżeli traci się trzy gole, to trudno myśleć o korzystnym wyniku. Dlatego najwięcej mamy do poprawy w obronie. Nie możemy grać jak w meczu ze Szwecją – przyznał

Mecz we Wrocławiu będzie również okazją do uhonorowania zmarłego nagle 10 kwietnia w wieku 49 lat Jacka Magiery, pracującego od lipca 2025 roku w sztabie reprezentacji Polski, a wcześniej piłkarza i trenera wielu drużyn ligowych, m.in. tutejszego Śląska.

Polska - Ukraina Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Towarzyski mecz Polska - Ukraina zostanie rozegrany w niedzielę 31 maja 2026. Początek meczu Polska - Ukraina o godzinie 17.30. Transmisja TV z meczu Polska - Ukraina na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Stream online na sport.tvp.pl

