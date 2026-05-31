Marcin Bułka wrócił do kadry i zaskoczył kolegów. To od nich usłyszał!

Po poważnej kontuzji kolana, która wykluczyła go na wiele miesięcy po transferze do Arabii Saudyjskiej, Marcin Bułka powrócił do gry.

Bramkarz reprezentacji Polski wykorzystał czas rehabilitacji na zbudowanie sylwetki, zaskakując siłą i determinacją w walce o miejsce w kadrze.

Na zgrupowanie kadry przyjechał uśmiechnięty. Widać było, że powołanie od selekcjonera Jana Urbana na mecze z Ukrainą i Nigerią było dla niego pozytywnym bodźcem do gry.

- Wróciłem po kontuzji i do kadry. Wróciłem silniejszy i to dosłownie - powiedział Bułka we vlogu „Łączy nas piłka”, a następnego dnia dodał: - Waga rekordowa, tkanka niższa, więc dobrze obudowany jestem. Ksywa cyborg.

Przełomowe wiadomości dla reprezentacji Polski! Tuż przed mundialem wielka rewolucja. Nic już nie będzie takie samo!

W ten sposób bramkarz żartował, że podczas rehabilitacji zadbał o przygotowanie fizyczne.

- Miałem dużo czasu, żeby poćwiczyć na siłowni - opowiadał. - Ale już trochę zeszło ze mnie. Ktoś mi powiedział, że kontuzja daje do myślenia i rozwija inne partie ciała, bo masz na to czas. Dlatego postarałem się - dodał z uśmiechem.

Ivana Knoll nagrała hymn mundialu i śpiewa go, eksponując wielki biust! Jest pewna, że to będzie hit!

Kadrowicz operację i rehabilitację przechodził w Polsce.

- Pierwszy tydzień był bardzo bolesny - wyjawił. - Miałem szczęście, bo nie miałem robionych łękotek. Była śmieszna sytuacja, bo obudziłem się podczas operacji. Kotara przede mną i lustra, w których widać, co tam „grzebią”. Byłem pod narkozą. Powiedziałem im, że dla takiego chłopa to powinni dać dawkę jak dla konia. Chyba zapytałem: doktorze, łękotki całe? Odpowiedział, że całe i poszedłem dalej spać - wyznał.

Oskar Pietuszewski podpisał nowy kontrakt z FC Porto. Znamy szczegóły!

Bramkarz przyznał, że powrót do reprezentacji Polski był dla niego motywacją.

- Moim celem było to, żeby w czerwcu być gotowym - przyznał Bułka. - Jestem, cel osiągnięty. Ale to jeszcze nie koniec. Muszę dbać o nogę – przypomniał.

Zbigniew Boniek dosadnie po finale Ligi Mistrzów. Tak skomentował mecz PSG - Arsenal

12

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnik Zabrze Następne pytanie