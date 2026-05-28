Oskar Pietuszewski podpisał nowy kontrakt z FC Porto. Znamy szczegóły!

Nastoletni pomocnik trafił do Porto w styczniu z Jagiellonii Białystok za około 10 milionów euro. Serwis Transfermarkt już wycenia go na 25 milionów euro. Początkowo związał się z Porto kontraktem do 2029 roku, jednak bardzo szybko przekonał do siebie sztab szkoleniowy i władze "Smoków".

Już w pierwszych miesiącach gry w Portugalii stał się ważnym elementem zespołu, notując w rundzie rewanżowej trzy gole i dwie asysty. Trafienia na Estádio da Luz z Benfiką Lizbona, poprzedzonego efektownym minięciem Nicolasa Otamendiego, kibice mistrzów Portugalii też pewnie prędko nie zapomną...

„Po znakomitych występach w pierwszej części sezonu 2025/26, przeniósł się do FC Porto i od razu odniósł sukces: w drugiej rundzie ligi portugalskiej najmłodszy zawodnik podstawowego składu rozegrał 16 meczów, w tym 11 w wyjściowym składzie (...)” – napisano w komunikacie opublikowanym przez klub, przypominając także najważniejsze akcje i trafienia Polaka.

Pietuszewski, jak na razie, będzie mógł wciąż liczyć na wsparcie dwóch innych reprezentantów Polski. Piłkarzami FC Porto są przecież Jakub Kiwior i Jan Bednarek. Wokół tego pierwszego narosło jednak sporo plotek na temat jego transferu do Barcelony...