Bartosz Nowak był jedną z najjaśniejszych postaci minionego sezonu Ekstraklasy. Pomocnik zakończył rozgrywki z dorobkiem dziewięciu bramek i dwunastu asyst, ale jego wpływ na grę drużyny wykraczał daleko poza same statystyki. Regularnie należał do najlepszych zawodników na boisku, co znalazło potwierdzenie w indywidualnych wyróżnieniach – został wybrany piłkarzem sezonu podczas Gali Ekstraklasy, a wcześniej otrzymał także tytuł Ligowca Roku na Gali tygodnika Piłka Nożna.

Mimo znakomitej formy zawodnik GKS Katowice nie znalazł się w kadrze reprezentacji Polski. Temat ten pojawił się podczas konferencji prasowej selekcjonera Jan Urban.

– Doceniam Bartka, trenowałem go w Górniku Zabrze. Super piłkarz, wspaniały człowiek. Natomiast też trzeba obrać jakiś kierunek. Mistrzostwa Europy są za dwa lata, a w sierpniu Bartek będzie miał 33 lata. Nie wiem, czy to moment na wprowadzanie zawodnika w tym wieku i sprawdzanie go – stwierdził Urban.

Jan Urban przed meczami z Ukrainą i Nigerią

Selekcjoner zwrócił również uwagę na konkurencję w środku pola. – Być może trzeba to zrobić z innymi, młodszymi. Kolejna rzecz, to zawodnik grający na ósemce i dziesiątce. Akurat na tych pozycjach mamy duży wybór – dodał.

Podczas konferencji Urban został też zapytany o obecność Bartosz Kapustka w reprezentacji.

– Wy chyba tego Kapustki nie lubicie, bo ciągle się pytacie, dlaczego ja go powołuję. Ja z jego roli w reprezentacji jestem zadowolony. Pasuje do mojej koncepcji i mnie nie zawiódł, kiedy wszedł z Holandią. Nie powiem, że jest moim ulubieńcem, ale ja go widzę w tej układance, co robimy. Dojrzały pod względem technicznym piłkarz, bardzo dobry przegląd sytuacji – jestem z niego zadowolony – odpowiedział trener.

Robert Lewandowski na zgrupowaniu kadry we Wrocławiu [Zdjęcia]