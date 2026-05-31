Polska - Ukraina 0:2
Druga połowa powinna rozpocząć się około godz. 18:37.
Zablokowany strzał Nicoli Zalewskiego kończy pierwszą połowę. 2:0 dla Ukrainy! Lekkie gwizdy żegnają piłkarzy Jana Urbana.
Minuta doliczona do 1. połowy już trwa
Niespodziewanie to podanie Tsygankowa przeszło przez całą polską defensywę. Jaremczuk tylko (na wślizgu) przyłożył nogę.
44
Akcja lewą stroną. Piłka w pole karne do Tsygankowa, a ten wyłożył ją Jaremczukowi na pustą bramkę.
44
I ten dobry moment Ukraińców dalej im DRUGIEGO GOLA! 2:0 dla UKRAINY!
43
Trzecie dośrodkowanie Ukraińców. Polacy zamknięci we własnym polu karnym.
42
Pyrka zatrzymany i kontra Ukraińców. Była centra, ale wybili Polacy. Pierwszą i drugą wrzutkę.
41
Po stracie bramki Polacy stracili na animuszu.
37
Dobry pressing Polaków, odzyskują piłkę. Do końca 1. połowy kilka minut. Nie jest to zły mecz w wykonaniu kadry Jana Urbana, ale... znów wynik jest niekorzystny.
36
Jeszcze jeden rzut rożny dla Ukrainy.
36
Próba rozegrania piłki między Kędziorą i Bułką. Bramkarz nieczysto zagrał i sprezentował Ukraińcom rzut rożny.
34
Stracił piłkę Piotrowski. Do bramki Bułki było ok. 25 metrów, jeszcze trochę podprowadził piłkę Jaremczuk i precyzyjnym strzałem przy słupku dał prowadzenie Ukraińcom.
34
1:0 DLA UKRAINY! ROMAN JAREMCZUK Z DYSNATSU!
31
Szansa na kontrę dla Polaków, ale tym razem to "Lewy" podjął złą decyzję. Wcześniej to Kuba Piotrowski świetnie odzyskał piłkę i napędził atak.
29
Strzał Roberta Lewandowskiego. Wcześniej jednak na spalonym był zgrywający "Lewemu" piłkę Oskar Pietuszewski.
27
Starcie Yaremczuka z Kędziorą i kiepskie zachowanie ukraińskiego piłkarza. Mała przepychanka, z trybun natychmiast popłynęły gwizdy.
26
Strzał z dystansu Sebastiana Szymańskiego. Piłka dokręcana, ale jednak poleciała obok bramki.
To chyba Jarmolenko nadepnął Pietuszewskiego. Sam napytał sobie biedy, ale wszystko wskazuje na to, że obaj "bohaterowie" tej sytuacji już są zdolni do gry.
23
A przed strzałem piłkarza Interu starcie w polu karnym, które powinno się skończyć gwizdkiem i jedenastką dla Polski. Sędzia jednak miał inne zdanie.
Oblężenie bramki Trubina! Zaczęło się od zamieszania po centrze z rzutu rożnego. Kończy się strzałem z lewej strony pola karnego "Ziela".
23
Polacy znów lewą stroną, tym razem Piotr Zieliński. Kolejny rzut rożny.
21
Kolejny napór Polaków. Akcja Piotrowskiego z lewej strony szesnastki kończy się rzutem rożnym.
21
Pietuszewski faulowany, będzie rzut wolny z lewej strony boiska.
20
Pietuszewski marnuje "sam na sam" z Trubinem! Ajajaj, blisko gola dla Polski!
20
Ostre wejście łokciem Sarapija, ucierpiał Robert Lewandowski.
18
Strzał z dystansu Piotra Zielińskiego. Nad poprzeczką Trubina.
17
Spalony już na początku akcji, gdy piłka powędrowała na prawą stronę. Potem była centra, główka Ukraińca i interwencja Bułki. Skuteczna dobitka już się nie liczyła.
16
GOL DLA UKRAINY! Ale spalony!
12
Pierwsza akcja Ukraińców, dobra interwencja w obronie Wiśniewskiego. Rzut rożny dla gości.
10
Znów centra Zalewskiego, tym razem płasko wzdłuż piątego metra, ale nie zdołał dopaść do piłki Lewandowski.
10
Polacy rozgrywają piłkę przed polem karnym Ukraińców. Ci mocno zamknięci, na razie bezradni na starcie tego spotkania.
8
Aut dla Polaków na wysokości pola karnego rywali. Długi wrzut Jakuba Kiwiora, ale spokojnie złapał piłkę Trubin.
6
Faulowany Pyrka w środku pola przez Mykołenkę.
6
Ukraińcy wciąż bez piłki...
I jeszcze zostawiamy skład reprezentacji Ukrainy (i rezerwowych):
Ukraina: Trubin – Romančuk, Sarapij, Matvijenko, Mykolenko – Očeretko, Nazaryna – Jarmolenko (C), Cygankov, Sudakov – Jaremčuk.
Rezerwa: Jermakov, Neščeret – Mychavko, Bondar, Bražko, Šaparenko, Dovbyk, Ihnatenko, Nazarenko, Ponomarenko, Bondarenko, Synčuk.
3
Zalewski z piłką w polu karnym Ukraińców. Piłka dośrodkowana, ale wybita przez Ukraińców.
3
Przy piłce Polacy. Trwa atak pozycyjny kadry.
Od środka rozpoczął Robert Lewandowski, który gra - według różnych danych - setny mecz w roli kapitana reprezentacji Polski.
1
ZACZYNAMY!
Czas na hymny!
Zanim hymny, uczcimy pamięć tragicznie zmarłego Jacka Magiery. Asystent selekcjonera Jana Urbana, były trener m.in. Legii Warszawa i Śląska Wrocław. Przede wszystkim - wspaniały, ciepły i dobry człowiek. Cześć jego pamięci. Burza oklasków na stadionie we Wrocławiu.
Stadion Miejski we Wrocławiu nie wypełnił się do ostatniego miejsca, ale i tak można przyznać, że frekwencja jest całkiem dobra.
Wyjściowe jedenastki wychodzą na murawę.
Oskar Pietuszewski po raz pierwszy w wyjściowym składzie kadry!
Piękny gest wobec śp. Jacka Magiery. Brawo!
🇵🇱 Reprezentanci Polski wybiegają na dzisiejszą rozgrzewkę w wyjątkowych koszulkach, oddając hołd ś.p. Trenerowi Jackowi Magierze.— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 31, 2026
______#POLUKR 🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/4mztt7zXE2
Wyjściowa jedenastka, na którą zdecydował się selekcjoner Jan Urban.
SKŁAD 🆕— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 31, 2026
Tak zagramy z Ukrainą!
__#POLUKR 🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/jgjMeCNXFF
Zapraszamy na relację NA ŻYWO z meczu Polska - Ukraina. Sparing we Wrocławiu ruszy już o godz. 17.30.
Piłkarska reprezentacja Polski rozpocznie towarzyskie spotkanie z Ukrainą we Wrocławiu bez żadnego debiutanta w wyjściowym składzie. Selekcjoner Jan Urban zdecydował, że między słupkami stanie Marcin Bułka, który wraca do gry po poważnej kontuzji.
Dla Roberta Lewandowskiego to 166. występ w narodowych barwach, natomiast Piotr Zieliński rozegra 108. mecz w reprezentacji Polski.
Zarówno Biało-Czerwoni, jak i Ukraińcy nie zdołali awansować na mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Tego samego dokonać nie potrafiła również Nigeria, z którą kadra Urbana zmierzy się 3 czerwca w Warszawie na PGE Narodowym.
Skład reprezentacji Polski na mecz z Ukrainą:
Marcin Bułka - Tomasz Kędziora, Przemysław Wiśniewski, Jakub Kiwior - Arkadiusz Pyrka, Piotr Zieliński, Jakub Piotrowski, Nicola Zalewski - Sebastian Szymański, Robert Lewandowski, Oskar Pietuszewski.