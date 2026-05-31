Polska – Ukraina. Wyciskający łzy hołd dla Jacka Magiery. Zaczęło się od minuty ciszy, a potem stało się coś nieprzewidzianego

Mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu rozpoczął się od niezwykle poruszającego hołdu dla zmarłego trenera Jacka Magiery, który zaskoczył wszystkich.

Zamiast planowanej minuty ciszy, cały stadion zgotował mu spontaniczną owację na stojąco, a trybuny rozświetliła gigantyczna oprawa z jego wizerunkiem.

Minuta ciszy, która poruszyła całą Polskę

Przed pierwszym gwizdkiem sędziego w towarzyskim meczu reprezentacji Polski z Ukrainą, na stadionie we Wrocławiu zapanowała atmosfera zadumy. Zaplanowano minutę ciszy, aby uczcić pamięć zmarłego nagle drugiego trenera kadry, Jacka Magiery. Jednak to, co wydarzyło się później, przerosło wszelkie oczekiwania. Gdy zawodnicy i kibice mieli oddać hołd w milczeniu, z trybun poderwał się spontaniczny zryw.

Ciszę niemal natychmiast przerwała burza oklasków. Tysiące kibiców wstało z miejsc, by przez kilkadziesiąt sekund oklaskiwać trenera, dziękując mu za jego wkład w polską piłkę. Owacja na stojąco była niezwykle emocjonalnym i godnym pożegnaniem dla 49-letniego szkoleniowca, który zmarł w wyniku zasłabnięcia podczas treningu. Na trybunach obecna była rodzina Jacka Magiery, dla której ten gest wsparcia miał z pewnością ogromne znaczenie.

Symboliczne gesty na trybunach i ławce rezerwowych

Wzruszająca owacja nie była jedynym sposobem, w jaki uczczono pamięć trenera. Kibice przygotowali imponującą oprawę, która pojawiła się na jednej z trybun. Gigantyczna sektorówka przedstawiała wizerunek uśmiechniętego Jacka Magiery, co było niezwykle symbolicznym obrazem, pokazującym, jak zapamięta go piłkarska Polska.

Kolejny poruszający gest miał miejsce na ławce rezerwowych biało-czerwonych. Obok selekcjonera Jana Urbana i reszty sztabu pozostawiono jedno wolne miejsce. To symboliczne nawiązanie miało pokazać, że trener Magiera wciąż jest duchem z drużyną, której poświęcił ostatnie lata swojego życia. Te obrazy – owacje, oprawa i puste krzesło – stworzyły razem niezwykle podniosłą atmosferę, która zdominowała początek spotkania. W cieniu tych emocji na boisko wybiegła jedenastka wybrana przez Jana Urbana, z wracającym do bramki po kontuzji Marcinem Bułką oraz kapitanem Robertem Lewandowskim.

