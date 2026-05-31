Polska – Ukraina. Wyciskający łzy hołd dla Jacka Magiery. Zaczęło się od minuty ciszy, a potem stało się coś nieprzewidzianego

Przemysław Ofiara
2026-05-31 18:12

Mecz Polska - Ukraina we Wrocławiu rozpoczął się od niezwykle poruszających chwil. Zamiast planowanej minuty ciszy dla zmarłego trenera Jacka Magiery, cały stadion zerwał się do owacji na stojąco. Na trybunach pojawiła się gigantyczna oprawa z jego wizerunkiem, a na ławce rezerwowych symbolicznie pozostawiono dla niego wolne miejsce. To był hołd, który na długo pozostanie w pamięci kibiców.

Minuta ciszy, która poruszyła całą Polskę

Przed pierwszym gwizdkiem sędziego w towarzyskim meczu reprezentacji Polski z Ukrainą, na stadionie we Wrocławiu zapanowała atmosfera zadumy. Zaplanowano minutę ciszy, aby uczcić pamięć zmarłego nagle drugiego trenera kadry, Jacka Magiery. Jednak to, co wydarzyło się później, przerosło wszelkie oczekiwania. Gdy zawodnicy i kibice mieli oddać hołd w milczeniu, z trybun poderwał się spontaniczny zryw.

Ciszę niemal natychmiast przerwała burza oklasków. Tysiące kibiców wstało z miejsc, by przez kilkadziesiąt sekund oklaskiwać trenera, dziękując mu za jego wkład w polską piłkę. Owacja na stojąco była niezwykle emocjonalnym i godnym pożegnaniem dla 49-letniego szkoleniowca, który zmarł w wyniku zasłabnięcia podczas treningu. Na trybunach obecna była rodzina Jacka Magiery, dla której ten gest wsparcia miał z pewnością ogromne znaczenie.

Symboliczne gesty na trybunach i ławce rezerwowych

Wzruszająca owacja nie była jedynym sposobem, w jaki uczczono pamięć trenera. Kibice przygotowali imponującą oprawę, która pojawiła się na jednej z trybun. Gigantyczna sektorówka przedstawiała wizerunek uśmiechniętego Jacka Magiery, co było niezwykle symbolicznym obrazem, pokazującym, jak zapamięta go piłkarska Polska.

Kolejny poruszający gest miał miejsce na ławce rezerwowych biało-czerwonych. Obok selekcjonera Jana Urbana i reszty sztabu pozostawiono jedno wolne miejsce. To symboliczne nawiązanie miało pokazać, że trener Magiera wciąż jest duchem z drużyną, której poświęcił ostatnie lata swojego życia. Te obrazy – owacje, oprawa i puste krzesło – stworzyły razem niezwykle podniosłą atmosferę, która zdominowała początek spotkania. W cieniu tych emocji na boisko wybiegła jedenastka wybrana przez Jana Urbana, z wracającym do bramki po kontuzji Marcinem Bułką oraz kapitanem Robertem Lewandowskim.

