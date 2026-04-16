Tuż przed pogrzebem Jacka Magiery taka wiadomość dotycząca grobu! Spocznie obok absolutnie szczególnej postaci

Pogrzeb Jacka Magiery odbędzie się 16 kwietnia w Warszawie, rozpoczynając się mszą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Były drugi trener reprezentacji Polski spocznie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, obok legendarnego Lucjana Brychczego.

Związek obu postaci był wyjątkowy – Magiera i Brychczy pracowali razem przez 20 lat. Jakie były kulisy tej niezwykłej relacji?

Rodzina zmarłego prosi o uszanowanie prywatności podczas uroczystości.

Pogrzeb Jacka Magiery. Kolejna wiadomość dotycząca ostatniego pożegnania trenera

Jacek Magiera nie żyje od 10 kwietnia 2026 roku. Szkoleniowiec, który ostatnio pełnił funkcję drugiego trenera reprezentacji Polski, zmarł nagle po tym, jak zasłabł podczas treningu biegowego w Parku Grabiszyńskim we Wrocławiu. Śmierć Jacka Magiery wstrząsnęła całą Polską, nie tylko środowiskiem piłkarskim. Zmarły w wieku 49 lat trener wspominany jest jako znakomity fachowiec, ale też - a właściwie przede wszystkim - jako dobry człowiek, który - jak zauważył Krzysztof Stanowski - nie miał hejterów, co w zasadzie w dzisiejszym świecie się nie zdarza. Pogrzeb Jacka Magiery odbędzie się 6 dni po jego śmierci. Pierwsze oficjalne informacje dotyczące ostatniego pożegnania asystenta Jana Urbana PZPN podał w poniedziałek.

Uroczystości pogrzebowe śp. Jacka Magiery odbędą się w czwartek, 16 kwietnia 2026 r. w Warszawie. Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godzinie 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej. Następnie kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie o godz. 14:30 odbędzie się ceremonia pogrzebowa. Rodzina Zmarłego prosi o modlitwę. Z uwagi na charakter miejsca oraz uroczystości pogrzebowej, liczba dostępnych miejsc w katedrze jest ograniczona. Dziękujemy za okazane zrozumienie

- czytaliśmy w komunikacie Polskiego Związku Piłki Nożnej. W środę, 15 kwietnia, pojawiła się kolejna wiadomość, która dotyczy m.in. grobu, w którym spocznie Jacek Magiera. Zasłużony trener i piłkarz pochowany zostanie w kwaterze K-1-17, czyli nieopodal grobu Lucjana Brychczego.

Grób Jacka Magiery obok mogiły Lucjana Brychczego. Pracowali ze sobą 20 lat

Lucjan Brychczy był postacią absolutnie szczególną i dla kibiców piłkarskich (szczególnie fanów Legii Warszawa), i dla samego Jacka Magiery. Tuż po śmierci legendy Legii Warszawa pod koniec 2024 roku popularny "Magic" (taki przydomek miał Jacek Magiera z czasów gry w piłkę) wspominał Lucjana Brychczego na antenie telewizji Polsat Sport.

Wybitna postać. Miałem to szczęście znać pana Lucjana. Pracowaliśmy ze sobą przez 20 lat. Najpierw był moim trenerem, później byłem asystentem różnych szkoleniowców, a on pozostawał w sztabie. Gdy zostałem pierwszym trenerem Legii, on również tam pracował. Poznałem go z wielu stron

- opowiadał Jacek Magiera i dodał, że Lucjan Brychczy - mimo tego, że był niego starszy ponad 40 lat, a kibice uznawali go za ikonę Legii - traktował go po partnersku. Poniżej przytaczamy cały komunikat PZPN. Pod nim znajduje się galeria zdjęć z z pożegnania Lucjana Brychczego spod stadionu Legii Warszawa. Jego pogrzeb odbył się 9 grudnia 2024 roku.

W związku z uroczystościami pogrzebowymi śp. Jacka Magiery, które odbędą się w czwartek, 16 kwietnia 2026 r. w Warszawie, na wyraźną prośbę Rodziny oraz organizatora informujemy, że obecność mediów w Katedrze Polowej Wojska Polskiego podczas mszy świętej żałobnej nie będzie możliwa. Uprzejmie prosimy o uszanowanie tej decyzji i zachowanie należytej powagi w tym szczególnym czasie. Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godzinie 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej. Następnie kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach (wejście bramą główną od ul. Powązkowskiej), gdzie o godz. 14:30 odbędzie się ceremonia pogrzebowa śp. Jacka Magiery. Trumna spocznie w kwaterze K-1-17.