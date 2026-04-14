Prośba od żony Jacka Magiery przed pogrzebem ściska za serce. „W imieniu naszej rodziny”

Przemysław Ofiara
2026-04-14 11:58

W czwartek w Warszawie odbędzie się pogrzeb tragicznie zmarłego Jacka Magiery. W obliczu tych trudnych chwil rodzina trenera zwróciła się z poruszającym apelem do wszystkich, którzy zechcą towarzyszyć mu w ostatniej drodze. Prośbę żony Jacka Magiery, Magdaleny, przekazał w mediach społecznościowych brat szkoleniowca, Marek Magiera. Zamiast tradycyjnych kwiatów, bliscy proszą o coś znacznie bardziej osobistego i duchowego.

Zamiast kwiatów, modlitwa. Poruszający apel żony trenera

Wpis, który pojawił się na portalu X (dawniej Twitter), chwyta za serce. Marek Magiera, brat zmarłego trenera, w imieniu całej rodziny przekazał prośbę od wdowy.

- Szanowni, W czwartek pożegnamy Jacka. Bardzo proszę o zapoznanie się z prośbą Madzi - napisał.

Przeczytaj także: Szczegóły pogrzebu Jacka Magiery. Oficjalna wiadomość dla żałobników!

Następnie przytoczył jej słowa, które najlepiej oddają wolę najbliższych w tym bolesnym czasie.

- W imieniu naszej rodziny bardzo proszę nie przynoście kwiatów, zamawiajcie proszę Msze za Jacusia oraz siłę dla najbliższych - zaapelowała Magdalena Magiera.

Ten wzruszający gest pokazuje, że dla rodziny najważniejsza jest teraz modlitwa i duchowe wsparcie, a nie materialne dowody pamięci. Na koniec brat trenera podziękował za dotychczasowe wyrazy współczucia: „Dziękujemy za ogromne wsparcie”.

Nagła śmierć i wielka kariera. Świat sportu w żałobie

Jacek Magiera zmarł nagle w piątek we Wrocławiu w wieku 49 lat. Asystent selekcjonera reprezentacji Polski zasłabł podczas treningu biegowego, pogrążając w żałobie cały świat polskiej piłki. Był wychowankiem Rakowa Częstochowa, ale największe sukcesy jako piłkarz odnosił z Legią Warszawa, z którą zdobył m.in. dwa mistrzostwa Polski.

Zobacz też: Morze zniczy dla Jacka Magiery. Kibice oddają hołd w parku, w którym zmarł trener

Jako trener również zapisał się w historii, prowadząc Legię w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Ostatnio z wielkim powodzeniem pracował w Śląsku Wrocław, z którym wywalczył wicemistrzostwo kraju. Był ceniony nie tylko za warsztat, ale i wszechstronne wykształcenie – jego praca magisterska dotyczyła historycznej i heraldycznej emblematyki klubów piłkarskich.

Ostatnie pożegnanie Jacka Magiery odbędzie się w czwartek w Warszawie.

Jacek Magiera nie żyje. Jan Tomaszewski wstrząśnięty
Przeczytaj także:
Nie żyje Jacek Magiera. Poruszający wpis prezydenta Karola Nawrockiego
Jacek Magiera żegnany przez Legię
Galeria zdjęć 8
Legia Warszawa. Co wiesz o wielokrotnym mistrzu Polski? Quiz
Pytanie 1 z 10
W którym roku powstał klub Legia Warszawa?
Super Sport SE Google News
JACEK MAGIERA