Prośba od żony Jacka Magiery przed pogrzebem ściska za serce. „W imieniu naszej rodziny”

W czwartek odbędzie się pogrzeb Jacka Magiery, a jego rodzina wystosowała poruszający apel.

Zamiast kwiatów, bliscy proszą o modlitwę za zmarłego trenera oraz wsparcie dla rodziny.

Dowiedz się, gdzie i kiedy odbędzie się ostatnie pożegnanie wybitnego szkoleniowca.

Zamiast kwiatów, modlitwa. Poruszający apel żony trenera

Wpis, który pojawił się na portalu X (dawniej Twitter), chwyta za serce. Marek Magiera, brat zmarłego trenera, w imieniu całej rodziny przekazał prośbę od wdowy.

- Szanowni, W czwartek pożegnamy Jacka. Bardzo proszę o zapoznanie się z prośbą Madzi - napisał.

Następnie przytoczył jej słowa, które najlepiej oddają wolę najbliższych w tym bolesnym czasie.

- W imieniu naszej rodziny bardzo proszę nie przynoście kwiatów, zamawiajcie proszę Msze za Jacusia oraz siłę dla najbliższych - zaapelowała Magdalena Magiera.

Ten wzruszający gest pokazuje, że dla rodziny najważniejsza jest teraz modlitwa i duchowe wsparcie, a nie materialne dowody pamięci. Na koniec brat trenera podziękował za dotychczasowe wyrazy współczucia: „Dziękujemy za ogromne wsparcie”.

Nagła śmierć i wielka kariera. Świat sportu w żałobie

Jacek Magiera zmarł nagle w piątek we Wrocławiu w wieku 49 lat. Asystent selekcjonera reprezentacji Polski zasłabł podczas treningu biegowego, pogrążając w żałobie cały świat polskiej piłki. Był wychowankiem Rakowa Częstochowa, ale największe sukcesy jako piłkarz odnosił z Legią Warszawa, z którą zdobył m.in. dwa mistrzostwa Polski.

Jako trener również zapisał się w historii, prowadząc Legię w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Ostatnio z wielkim powodzeniem pracował w Śląsku Wrocław, z którym wywalczył wicemistrzostwo kraju. Był ceniony nie tylko za warsztat, ale i wszechstronne wykształcenie – jego praca magisterska dotyczyła historycznej i heraldycznej emblematyki klubów piłkarskich.

Ostatnie pożegnanie Jacka Magiery odbędzie się w czwartek w Warszawie.

Szanowni,W czwartek pożegnamy Jacka.Bardzo proszę o zapoznanie się z prośbą Madzi."W imieniu naszej rodziny bardzo proszę nie przynoście kwiatów, zamawiajcie proszę Msze za Jacusia oraz siłę dla najbliższych."Dziękujemy za ogromne wsparcie.Proszę o RTMarek— Marek Magiera (@MagieraMarek) April 14, 2026

