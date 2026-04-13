Szczegóły pogrzebu Jacka Magiery. Oficjalna wiadomość dla żałobników! Pojawił się wielki problem

Jacek Magiera, drugi trener reprezentacji Polski, zmarł nagle 10 kwietnia po zasłabnięciu podczas biegania we Wrocławiu.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia, w Warszawie: msza żałobna o 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a ceremonia pogrzebowa o 14:30 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

PZPN poinformował, że liczba miejsc w katedrze jest ograniczona; Jacek Magiera był ceniony w środowisku piłkarskim jako człowiek bez "hejterów", szanowany za etykę i inteligencję.

Pogrzeb Jacka Magiery. Szczegóły w komunikacie PZPN

Jacek Magiera nie żyje od 10 kwietnia 2026 roku. Znakomity trener, który ostatnio pełnił funkcję asystenta Jana Urbana w reprezentacji Polski, odszedł zupełnie niespodziewanie. Najpierw zasłabł podczas treningu biegowego w parku, potem - mimo wysiłków lekarzy zmarł w szpitalu. Pogrzeb Jacka Magiery odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia, na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Przedtem odprawiona zostanie specjalna żałobna msza. Oficjalny komunikat w tej sprawie podał PZPN na swojej stronie internetowej. Pojawił się wielki problem. W związku z tym, że na pogrzeb Jacka Magiery na pewno przyjdą tłumy, żałobnicy muszą liczyć się z tym, że nie wejdą do katedry.

Uroczystości pogrzebowe śp. Jacka Magiery odbędą się w czwartek, 16 kwietnia 2026 r. w Warszawie. Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godzinie 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej. Następnie kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie o godz. 14:30 odbędzie się ceremonia pogrzebowa. Rodzina Zmarłego prosi o modlitwę. Z uwagi na charakter miejsca oraz uroczystości pogrzebowej, liczba dostępnych miejsc w katedrze jest ograniczona. Dziękujemy za okazane zrozumienie

- czytamy we wiadomości PZPN dla żałobników.

Jacek Magiera "pozostał człowiekiem bez hejterów"

Jacek Magiera na swoim koncie miał wiele sukcesów zarówno jako trener, jak i jako piłkarz. Przede wszystkim jednak był dobrym człowiekiem, który - co się właściwie dziś nie zdarza był wszędzie szanowany. Nie sposób znaleźć kogoś, kto powiedziałby coś złego o zmarłym szkoleniowcu.

Jacek Magiera nie żyje. O tym się nie mówiło! Tak wyglądała jego młodość

Jacek Magiera osiągnął coś, co w dzisiejszych czasach jest w zasadzie już niemożliwe - w erze social mediów, dodatkowo w branży piłkarskiej, która generuje niezdrowe emocje - pozostał człowiekiem bez hejterów. Dzisiaj nie ma o nim żadnych negatywnych wpisów nie dlatego, że o zmarłych albo dobrze, albo wcale, ale dlatego, że w świecie piłki był pod względem relacji, etyki i inteligencji zjawiskiem

- podkreślił we wpisie na portalu X Krzysztof Stanowski.