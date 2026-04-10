Jacek Magiera nie żyje. Nagła śmierć trenera reprezentacji Polski. Znamy przyczynę

W wieku 49 lat zmarł Jacek Magiera, asystent selekcjonera reprezentacji Polski i były trener m.in. Śląska Wrocław.

Do tragedii doszło podczas porannego treningu biegowego, gdzie Magiera zasłabł.

Był cenionym szkoleniowcem, który zdobył wicemistrzostwo Polski ze Śląskiem Wrocław i mistrzostwo Europy jako zawodnik.

Tragedia podczas porannego treningu

Do dramatycznych wydarzeń doszło w piątek, 10 kwietnia. Z informacji przekazanych przez lokalną rozgłośnię radiową wynika, że Jacek Magiera, znany ze swojego profesjonalizmu i dbałości o formę fizyczną, odbywał poranny trening biegowy.

- Jacek Magiera zasłabł w piątek rano podczas treningu biegowego - ustaliło Radio Wrocław.

Trener został natychmiast przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Mimo szybkiej reakcji i podjętej akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować. Niedługo potem media obiegła druzgocąca informacja o jego śmierci.

Od mistrza Europy do wicemistrza Polski

Jacek Magiera był postacią niezwykle cenioną w polskiej piłce. Zaledwie w 2025 roku dołączył do sztabu reprezentacji Polski jako asystent selekcjonera Jana Urbana, co miało być kolejnym ważnym krokiem w jego karierze. Kibice na Dolnym Śląsku zapamiętają go przede wszystkim z pracy w Śląsku Wrocław, z którym w sezonie 2023/2024 zdobył wicemistrzostwo Polski. Największe sukcesy jako pierwszy trener święcił jednak z Legią Warszawa. Wcześniej z powodzeniem prowadził także młodzieżowe reprezentacje Polski U-19 i U-20.

Zanim został szkoleniowcem, sam miał bogatą karierę piłkarską. Występował w takich klubach jak Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Widzew Łódź i Cracovia. Jego największym sukcesem jako zawodnika było zdobycie Mistrzostwa Europy z reprezentacją Polski do lat 16 w 1993 roku.

Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie… pic.twitter.com/KujKC6eUdd— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) April 10, 2026