Widział Pietuszewskiego z bliska, teraz mówi to Portugalczykom. Pada wielka kwota

„Przegląd Sportowy Onet” dotarł do rozmowy Baltazara z portugalskim portalem Desporto ao Minuto. Szkoleniowiec przyznał, że ewentualna kwota transferu może okazać się prawdziwą okazją dla Porto.

– Biorąc pod uwagę wartość umowy wynoszącą 8 mln euro plus 2 mln euro w premiach za wyniki, co daje łącznie 10 mln, a także biorąc pod uwagę występy zawodnika w całym sezonie i jego wiek, ta kwota jest dziś uważana za okazję – stwierdził Baltazar.

ZOBACZ TEŻ: Media huczały po tym zachowaniu Matty'ego Casha. To było brutalne

Portugalczyk poszedł jednak o krok dalej i zasugerował, że wartość Polaka może w przyszłości wzrosnąć kilkukrotnie.

Oskar Pietuszewski zdaje egzamin dojrzałości [Zdjęcia]

55

– Młody zawodnik, który zadebiutował już w reprezentacji Polski, z jego występami i potencjałem na dalszy rozwój... Myślę, że to nie tylko dobra oferta, ale bardzo dobra oferta, ponieważ FC Porto z pewnością będzie w stanie potroić, a nawet poczwórnie zwiększyć wartość tego zawodnika – dodał trener Radomiaka.

Słowa Baltazara oznaczają, że w przyszłości portugalski klub mógłby sprzedać Pietuszewskiego nawet za około 40 milionów euro. Na razie jednak taki scenariusz wydaje się odległy, w rozmowie z kanałem Foot Truck agent piłkarza Mariusz Piekarski zadeklarował, że młodzian zostanie w Porto na następny sezon.

ZOBACZ TEŻ: Z Legii do drugiej ligi? Media informują o zaskakującym transferze