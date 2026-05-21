Widział Pietuszewskiego z bliska, teraz mówi to Portugalczykom. Pada wielka kwota

Michał Skiba
2026-05-21 10:12

Oskar Pietuszewski coraz mocniej przyciąga uwagę wokół swojego potencjalnego transferu do FC Porto. Do portugalskich mediów trafiły bardzo wymowne słowa trenera Radomiak Radom Bruno Baltazara, który niezwykle wysoko ocenił wartość młodego zawodnika.

Autor: EPA/ PAP

„Przegląd Sportowy Onet” dotarł do rozmowy Baltazara z portugalskim portalem Desporto ao Minuto. Szkoleniowiec przyznał, że ewentualna kwota transferu może okazać się prawdziwą okazją dla Porto.

– Biorąc pod uwagę wartość umowy wynoszącą 8 mln euro plus 2 mln euro w premiach za wyniki, co daje łącznie 10 mln, a także biorąc pod uwagę występy zawodnika w całym sezonie i jego wiek, ta kwota jest dziś uważana za okazję – stwierdził Baltazar.

Portugalczyk poszedł jednak o krok dalej i zasugerował, że wartość Polaka może w przyszłości wzrosnąć kilkukrotnie.

– Młody zawodnik, który zadebiutował już w reprezentacji Polski, z jego występami i potencjałem na dalszy rozwój... Myślę, że to nie tylko dobra oferta, ale bardzo dobra oferta, ponieważ FC Porto z pewnością będzie w stanie potroić, a nawet poczwórnie zwiększyć wartość tego zawodnika – dodał trener Radomiaka.

Słowa Baltazara oznaczają, że w przyszłości portugalski klub mógłby sprzedać Pietuszewskiego nawet za około 40 milionów euro. Na razie jednak taki scenariusz wydaje się odległy, w rozmowie z kanałem Foot Truck agent piłkarza Mariusz Piekarski zadeklarował, że młodzian zostanie w Porto na następny sezon. 

