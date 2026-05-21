Z Legii do drugiej ligi? Media informują o zaskakującym transferze

Warszawski klub wciąż zachowuje matematyczne szanse na awans do europejskich pucharów. Aby tak się stało, legioniści muszą wygrać z Motorem Lublin w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Dodatkowo korzystne wyniki musiałyby paść w meczach GKS Katowice z Pogonią Szczecin oraz Zagłębia Lubin z Jagiellonią Białystok.

Klub ze stolicy zmaga się obecnie z trudną sytuacją ekonomiczną, dlatego po sezonie może dojść do większych zmian kadrowych.

Jednym z zawodników, którzy prawdopodobnie odejdą z Legii, jest właśnie Elitim. W ostatnich tygodniach pojawiały się informacje o rozmowach dotyczących przedłużenia kontraktu, jednak obecna umowa Kolumbijczyka wygasa wraz z końcem czerwca. Według tureckiego portalu TransferWeb piłkarz już wcześniej rozpoczął negocjacje z Bursasporem, a teraz wszystko wskazuje na to, że transfer został dopięty.

Nowy (ewentualny) klub pomocnika w ostatnich latach przeżywał bardzo trudny okres. Bursaspor jeszcze kilkanaście lat temu występował w fazie grupowej Champions League, gdzie rywalizował z Manchesterem United, Valencią oraz Rangersami. Później klub zaliczył jednak poważny kryzys, spadając najpierw z tureckiej ekstraklasy, a następnie jeszcze niżej w ligowej hierarchii.

Teraz Bursaspor próbuje wrócić na właściwe tory, a jednym z elementów odbudowy ma być właśnie pozyskanie piłkarza Legii. Wszystko wskazuje na to, że w następnym sezonie Bursaspor awansuje do drugiej ligi.