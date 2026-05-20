Wielka gwiazda opuści latem ekstraklasę? Najnowsze doniesienia, to będzie cios

Umowa 27-letniego zawodnika obowiązuje jedynie do końca czerwca. Jeszcze niedawno wydawało się, że strony dojdą do porozumienia w sprawie nowego kontraktu, szczególnie biorąc pod uwagę świetną formę piłkarza i jego znaczenie dla zespołu. Sam Pululu unikał jednak jednoznacznych deklaracji dotyczących przyszłości.

W ostatnich dniach wokół piłkarza zrobiło się głośno również z innego powodu. Pululu nie znalazł się w kadrze reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga na mundial, mimo że kilka miesięcy wcześniej zdecydował się reprezentować właśnie ten kraj zamiast rodzinnej Angoli.

Jak przekazał Piotr Koźmiński z Goal.pl, klub z Białegostoku dwukrotnie próbował zatrzymać swojego napastnika, jednak wszystko wskazuje na to, że piłkarz odejdzie po wygaśnięciu kontraktu. Informacje te potwierdził również dziennikarz Jakub Seweryn.

Sobotni mecz z Zagłębie Lubin ma być ostatnim występem Pululu przed własną publicznością w barwach Jagiellonii. Na razie nie wiadomo, gdzie trafi od przyszłego sezonu, choć w mediach pojawiają się kierunki takie jak Azerbejdżan czy Kazachstan.