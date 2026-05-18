Superpuchar Polski ma mieć swój stadion? PZPN oficjalnie ogłasza

Spotkanie odbędzie się na Tarczyński Arena. Jak władze federacji tłumaczą wybór obiektu? Pozytywnymi doświadczeniami związanymi z organizacją finałów Pucharu Polski na PGE Narodowym.

Przeniesienie meczu na neutralny, nowoczesny stadion ma podnieść rangę wydarzenia i poprawić jego odbiór wizerunkowy. PZPN chce iść wzorem chociażby federacji angielskiej, która zawsze Superpuchar (tzw. mecz o Tarczę Wspólnoty) rozgrywa na londyńskim Wembley.

Na razie decyzja dotyczy edycji 2026, ale w planach jest także rozegranie Superpucharu we Wrocławiu w 2027 roku. Wszystko wskazuje na to, że mecz odbędzie się w połowie lipca, zapewne tydzień przed startem PKO BP Ekstraklasy.

– Tarczyński Arena to nowoczesny obiekt, który wielokrotnie potwierdził swoją gotowość do organizacji najważniejszych wydarzeń piłkarskich. To wpisuje się w zasadniczy kierunek lepszego wykorzystania fantastycznej bazy stadionów jaką mamy w kraju. Zależy nam także, by takie mecze były okazją do promowania różnych stadionów i miast w Polsce oraz docierały do kibiców w różnych regionach kraju. Wierzymy, że we Wrocławiu Superpuchar będzie miał wyjątkową oprawę i świetną atmosferę – zakomunikował mediom Łukasz Wachowski, Sekretarz Generalny PZPN.

Na ten moment rozważane są dwa terminy – 16 lub 17 lipca. Ostateczna data będzie uzależniona od ustaleń i preferencji nadawcy telewizyjnego.

Obrońcą trofeum pozostaje Legia Warszawa, która w lipcu 2025 roku pokonała Lech Poznań.