Podwójna radość w Lechu Poznań. Mistrzostwo Polski schodzi na drugi plan!

Lech Poznań najpierw zdobył mistrzostwo Polski, a potem przyszły kapitalne wieści z Austrii

Na kolejkę przed końcem rozgrywek Ekstraklasy Lech Poznań zapewnił sobie tytuł mistrzowski. W sobotę gracze "Kolejorza" uporali się w Radomiu z tamtejszym Radomiakiem 3:1. Bramki dla Poznaniaków strzelali: Mikael Ishak, Luis Palma i Patrik Wålemark. Honorowe trafienie dla gospodarzy zaliczył Jan Grzesik. Lech Poznań zatem już zdobył mistrzostwo Polski i powoli trzeba myśleć o kolejnym sezonie. A ten dla Poznaniaków zapowiada się arcyciekawie. W niedzielę, 17 maja, napłynęły świetne wiadomości z Austrii. Co to ma do Lecha? Ma i to sporo w kontekście eliminacji Champions League. Mistrzem Austrii został bowiem LASK Linz, co oznacza, że jeśli Lech awansuje do ostatniej - czwartej - rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów, to będzie w niej rozstawiony. Taka szansa może się szybko nie powtórzyć!

Trzy drużyny z szansami na wicemistrzostwo Polski. Kto może zagrać w Lidze Mistrzów?

Warto dodać, że eliminacjach do Ligi Mistrzów wystąpi też wicemistrz Polski. Przed ostatnią kolejką Ekstraklasy, która odbędzie się w sobotę, 23 maja (wszystkie mecze rozpoczną się o godz. 17.30), aż trzy drużyny mają szanse na wicemistrzostwo. W tabeli prowadzi Lech Poznań (59 pkt.), który niezależnie od innych wyników, ma zapewnione mistrzostwo. Drugi jest Górnika Zabrze (53 pkt.), a trzecia - Jagiellonia Białystok, która zgromadziła tyle samo oczek, co Zabrzanie. Tylko o jeden punkt mniej ma Raków Częstochowa. W ostatniej kolejce Ekstraklasy Górnik u siebie zmierzy się z Radomiakiem, Jagiellonia na własnym boisku podejmie Zagłębie Lubin, a Raków zagra z Arką Gdynia (także u siebie).

Pary 34. kolejki Eksptraklasy:

Pogoń Szczecin - GKS Katowice

Cracovia Kraków - Korona Kielce

Raków Częstochowa - Arka Gdynia

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk

Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin

Lech Poznań - Wisła Płock

Legia Warszawa - Motor Lublin

Górnik Zabrze - Radomiak Radom

Widzew Łódź - Piast Gliwice

