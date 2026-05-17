Górnik ma apetyt na Ligę Mistrzów. Zabrzanie zagrali na MAKSA

Górnik Zabrze, mimo niedawnej straty punktów, z determinacją walczy o wicemistrzostwo, które otwiera drogę do prestiżowych europejskich pucharów.

Zwycięstwo 1:0 nad Wisłą Płock, dzięki decydującemu trafieniu Maksyma Chłania, utrzymuje ich w kluczowym wyścigu o srebrny medal.

Trener Michal Gasparik otwarcie stawia sprawę jasno: celem jest nawet Liga Mistrzów – dowiedz się, co zadecyduje o wszystkim w ostatnim meczu sezonu.

W pierwszej połowie Górnik starał się zagrażać bramce Rafała Leszczyńskiego. W tej części Wisła nie oddała żadnego celnego strzału na bramkę gości.

Po przerwie Nafciarze dwa razy za to trafili w poprzeczkę. W końcu Zabrze przeprowadzili akcję, która zapewniła jej wygraną. W roli głównej wystąpił Maksym Chłań, który wbiegł na pole karne i technicznym strzałem pokonał bramkarza płockiej drużyny. Piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki. To czwarty gol Ukraińca w tym sezonie w lidze.

- Mecz do jednej bramki, a my ją zdobyliśmy - podsumował Gasparik. - Znowu zagraliśmy na zero z tyłu. Mamy to, co chcieliśmy, czyli ostatni mecz będziemy grać w domu o wszystko w domu - wyznał trener Górnika.

Michal Gasparik: Wisła była groźna po stałych fragmentach gry

Szkoleniowiec wyjaśnił, że był przekonany, że jego podopieczni poradzą sobie z obroną Wisły.

- Czuliśmy, że coś strzelimy, że coś nam wpadnie - zaznaczył Gasparik. - Wisła była groźna po stałych fragmentach gry. Cały zespół czuł, że chcemy grać o zwycięstwo i chcemy zdobyć tę jedną bramkę - analizował trener Górnika.

Wisła Płock przegrała po raz czwarty z rzędu

Dla Wisły to czwarta porażka z rzędu, a Zabrzanie pozycję wicelidera chcą utrzymać do końca sezonu. W ostatniej kolejce Górnik zagra u siebie z Radomiakiem.

- Znowu jesteśmy w grze. Wszystko mamy w swoich rękach. Możemy jeszcze walczyć o Ligę Mistrzów - podkreślił Gasparik

