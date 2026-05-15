Korona Kielce i Widzew Łódź walczą o ligowe punkty w 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy.

To starcie drużyn walczących o utrzymanie.

Korona Kielce - Widzew Łódź SKŁADY

Mecz Korona Kielce - Widzew Łódź w przedostatniej, 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy zapowiada się bardzo ciekawie. Wynik tego starcia będzie miał ogromne znaczenie w walce o utrzymanie. Poniżej składy:

Korona Kielce: Dziekoński, Zwoźny, Resta, Sotiriou, Rubezić, Pięczek, Svetlin, Remacle, Błanik, Nono, Stępiński.

Widzew Łódź: Drągowski, Andreou, Kapuadi, Wiśniewski, Kozlovsky, Shehu, Kornvig, Alvarez, Baena, Fornalczyk, Bergier.

Korona - Widzew. Mecz o być albo nie być?

Mecz Korona Kielce - Widzew Łódź to wyjątkowe spotkanie dla Aleksandara Vukovicia. Trener gości był piłkarzem Korony. - Odwaga będzie jednym elementów, które będą nam potrzebne, żeby powalczyć o dobry wynik – podkreślił Aleksandar Vuković. Korona to jeden z tych zespołów, które powinny mieć zdecydowanie więcej punktów. Myślę, że wszystkie zremisowane przez nią mecze mogły zakończyć się jej zwycięstwami, a to świadczy o skali trudności - dodał.

Korona nigdy nie pękała na robocie. Jacek Zieliński przed starciem z Widzewem

Drużyna z Łodzi po ostatniej wygranej z Lechią Gdańsk 3:1 po raz pierwszy od stycznia wydostała się ze strefy spadkowej. Na dwie kolejki przed końcem sezonu nadal nie może być jednak pewna pozostania w krajowej elicie, bo nad miejscem oznaczającym spadek ma zaledwie punkt przewagi. - Walczymy o to, żeby mieć niezależność. Na dzisiaj ją mamy i chcemy, żeby przed ostatnią kolejką było tak samo – stwierdził Aleksandar Vuković.

Korona - Widzew Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Korona Kielce - Widzew Łódź zostanie rozegrany w piątek 15 maja 2026. Początek meczu Korona - Widzew o godzinie 20.30. Transmisja z meczu Korona - Widzew na antenach w Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4 oraz online na Canal+ ONLINE.

