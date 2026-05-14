Korona nigdy nie pękała na robocie. Jacek Zieliński przed starciem z Widzewem

Nadchodzące starcie Korony z Widzewem to decydująca bitwa o utrzymanie w Ekstraklasie, gdzie obie drużyny walczą o ligowy byt.

Trener Jacek Zieliński zapowiada bezkompromisową „wojnę” na boisku, deklarując pełną gotowość mentalną i bojową Korony do tego finału.

Czy kielczanie, słynący z hartu ducha, poradzą sobie z presją i Widzewem, zapewniając sobie ligowy spokój? Sprawdź, co zadecyduje!

Jacek Zieliński: Musimy być przygotowani na wojnę

W tym roku Korona zawodzi, czego efektem jest jest obecna sytuacja w lidze. Jednak szkoleniowiec podkreśla, że jego podopieczni są świadomi rangi starcia z Widzewem.

- Musimy być przygotowani na wojnę, na walkę od pierwszej minuty - powiedział Zieliński. - Jesteśmy na to przygotowani. Widać u chłopaków duże sprężenie i energetykę w ich poczynaniach na treningu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jeden z dwóch naszych finałów. Zdajemy sobie też sprawę, że zwycięstwo może nas już utrzymać - przyznał.

Trener Alekandar Vuković tchnął nowego ducha w Widzew

Trener Zieliński jest zdania, że piłkarze Korony uniosą ciężar odpowiedzialność i poradzą sobie z presją.

– Korona jest przyzwyczajona do grania takich meczów w ostatnich latach. Nigdy nie pękała na robocie. Jestem przekonany, że też tak będzie. Jesteśmy na to gotowi - zapewnił.

Dla Widzewa ten sezon jest rozczarowaniem. Ogromne nakłady finansowe nie przełożyły się na wyniki. Trener Aleksandar Vuković podjął się misji uratowania dla Łodzian miejsca w elicie.

– Na pewno trener Vuković tchnął nowego ducha w drużynę, która zaczęła punktować - ocenił Zieliński. - Ostatni mecz dał im pokład optymizmu. Wygrana z Lechią była dla nich bardzo ważna. Nasze mecze z Widzewem mają swoją kolorystykę i temperaturę. Teraz jest to mecz wielkiej wagi. Wszystko rozstrzygnie się na boisku. Nie tylko w tych aspektach piłkarskich, ale i mentalnych. One będą bardzo ważne - przekonywał.

Mariusz Fornalczyk będzie nakręcony na Koronę

Ważnym piłkarzem w łódzkim zespole jest Mariusz Fornalczyk, który wcześniej występował w Koronie. Trener Zieliński uważa, że jego były zawodnik nie będzie miał okazji wykazać się w Kielcach.

– Na pewno będzie bardzo nakręcony na spotkanie z nami - stwierdził Zieliński. - Jednak nasi chłopcy także będą bardzo nakręceni na pojedynek z nim. Ostatnio ma dobry moment, bo gra coraz lepiej. Ale nasza w tym głowa, żeby nie pozwolić mu na to - zadeklarował trener Korony.

