Tyle Lukas Podolski zapłaci za Górnika Zabrze. Padają duże kwoty

Według planów finalizacja prywatyzacji ma nastąpić 23 maja, jeszcze przed ostatnim ligowym spotkaniem z Radomiakiem Radom. Wcześniej, 20 maja, zaplanowano nadzwyczajną sesję rady miasta dotyczącą sprzedaży klubu.

Po podpisaniu umowy Podolski przejmie 86% akcji zabrzańskiego klubu, co w połączeniu z udziałami nabytymi wcześniej przez jego firmę LP Holding GmbH (8,3%) da mu łącznie około 94% własności. Za pakiet należący do miasta zapłaci niespełna 4 miliony złotych, najprawdopodobniej w dwóch lub trzech transzach.

To jednak tylko część zobowiązań. Zgodnie z ustaleniami nowy właściciel będzie musiał w ciągu trzech lat zwiększyć kapitał klubu o 12,5 mln zł. Dodatkowo przejmie również zadłużenie sięgające około 30 milionów euro, obejmujące m.in. obligacje wyemitowane przez klub w 2015 roku.

Sportowo sytuacja zespołu wygląda bardzo dobrze. Piłkarze Górnika wygrali Puchar Polski i już zapewnili sobie udział w europejskich pucharach, a obecnie zajmują czwarte miejsce w tabeli (z taką samą liczbą punktów, co druga Jagiellonia i trzeci Raków). W środę o godz. 18.00 Górnik zagra zaległy mecz PKO BP Ekstraklasy z Arką Gdynia.