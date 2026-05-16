Ekstraklasa. Znamy mistrza Polski! Walka o drugie miejsce trwa

Lech Poznań mistrzem Polski po zwycięstwie z Radomiakiem Radom

Lech Poznań mistrzem Polski! Piłkarze "Kolejorza" od kilku tygodni byli głównymi kandydatami do tytułu, ale obecny sezon Ekstraklasy był tak nieprzewidywalny, że niemal każde rozstrzygnięcie wchodziło w grę. Na kolejkę przed końcem rozgrywek Poznaniacy pokonali na wyjeździe zespół Radomiaka Radom 3:1. Pierwsi bramkę strzelili gospodarze - do siatki już w 7. minucie trafił Jan Grzesik. Później jednak gole zdobywali wyłącznie piłkarze Lecha. Najpierw w 15. minucie wyrównał Mikael Ishak, a sześć minut później na listę strzelców wpisał się Luis Palma. Po przerwie Poznaniacy zdobyli kolejną bramkę. W 57. minucie piłkę do siatki wpakował Patrik Wålemark. Po 33. kolejkach Lech Poznań ma na koncie 59. punktów i wyprzedza o sześć oczek Górnika Zabrze, a o siedem - Jagiellonię Białystok (ta druga ma jeden mecz rozegrany mniej). Pasjonująco zatem zapowiada się walka o wicemistrzostwo. W tym roku po raz pierwszy w eliminacjach do Ligi Mistrzów prawo gry będą mieć dwie polskie drużyny, co dodatkowo podkręca emocje związane z walką o wicemistrza.

Tyle Lukas Podolski zapłaci za Górnika Zabrze. Padają duże kwoty

Ekstraklasa. Zacięta walka o wicemistrzostwo

Jagiellonia swój mecz ligowy w ramach 33. kolejki Ekstraklasy zagra w niedzielę, 17 maja, na wyjeździe z GKS Katowice. W przypadku zwycięstwa gracze z Białegostoku wyprzedzą Górnika o dwa punkty. Co ciekawe, nie bez szans na wicemistrzostwo są także Katowiczanie. Jeśli pokonają "Jagę", zmniejszą stratę do niej do jednego punktu. W grze jest jeszcze Raków Częstochowa, który jutro w Gliwicach zmierzy się z miejscowym Piastem. Ostatnia kolejna Ekstraklasy rozegrana zostanie w sobotę, 23 maja. Wszystkie spotkania rozpoczną się o tej samej porze (17.30).

Co dalej z trenerem Lecha Poznań? Prezes Karol Klimczak wprost zapytany o przyszłość Nielsa Frederiksena

Oto pary 34. kolejki Ekstraklasy

Pogoń Szczecin - GKS Katowice

Cracovia Kraków - Korona Kielce

Raków Częstochowa - Arka Gdynia

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk

Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin

Lech Poznań - Wisła Płock

Legia Warszawa - Motor Lublin

Górnik Zabrze - Radomiak Radom

Widzew Łódź - Piast Gliwice

Galeria: Lech Poznań - Legia Warszawa: Zdjęcia kibiców i zawodników z meczu 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy

43