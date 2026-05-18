Ekstraklasa. Koszmar Arki w 93. minucie! Drugi z trzech spadkowiczów już znany

Ostatni mecz 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy wyłonił drugiego z trzech spadkowiczów.

Tylko porażka pieczętowała los Arki Gdynia, która mimo prowadzenia 2:1 przegrała z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza 2:3.

Ostatnia, 34. kolejka już w sobotę, 23 maja.

2:1 nie wystarczyło. Arka Gdynia drugim spadkowiczem z Ekstraklasy

Historyczny sezon PKO BP Ekstraklasy dobiega końca. Tylko porażka w meczu 33. kolejki spuszczała już Arkę Gdynia do 1. ligi. Tymczasem nad morze zawitała zdegradowana kilka tygodni wcześniej Bruk-Bet Termalica Nieciecza, która gra jednak do końca na 100 procent. Szybko potwierdziła to w Gdyni, strzelając w 12. minucie gola na 1:0. Już wtedy wirtualnie Arka była poza Ekstraklasą, ale piłkarze Dariusza Banasika zdołali wyrównać przed przerwą za sprawą Edu Espiaua, a w 52. minucie objęli prowadzenie. Przy wyniku 2:1 równali się punktami na 15. miejscu z Widzewem Łódź, tyle że w końcówce to goście z Niecieczy wykazali się lepszą skutecznością. Gole Arkadiusza Kasperkiewicza i wpuszczonego kilka minut wcześniej Ivana Durdova pogrzebały Arkę - drugiego z beniaminków spadających do 1. ligi. Nawet przy zwycięstwie w ostatniej kolejce i porażce Widzewa, to zespół z Łodzi będzie wyżej w tabeli ze względu na lepszy bilans bezpośrednich meczów. O utrzymanie wciąż walczą zespoły z miejsc 13-16.

To nie żart: Legia puka do bram Europy! Marek Papszun o szansie na finiszu ligi

Oto tabela Ekstraklasy po 33 z 34 kolejek (punkty, mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, różnica bramek):

1. Lech Poznań - 59 pkt 33 16 11 6 60-43 +17 - mistrz

2. Górnik Zabrze - 53 pkt33 15 8 10 44-36 +8

3. Jagiellonia Białystok - 53 pkt 33 14 11 8 55-41 +14

4. Raków Częstochowa - 52 pkt 33 15 7 11 48-40 +8

5. GKS Katowice - 49 pkt 33 14 7 12 50-44 +6

6. KGHM Zagłębie Lubin - 48 pkt 33 13 9 11 45-37 +8

7. Legia Warszawa - 46 pkt 33 11 13 9 38-37 +1

8. Wisła Płock - 45 pkt 33 12 9 12 32-36 -4

9. Radomiak Radom - 44 pkt 33 11 11 11 50-47 +3

10. Pogoń Szczecin - 44 pkt 33 13 5 15 46-48 -2

11. Motor Lublin - 43 pkt 33 10 13 10 46-49 -3

12. Korona Kielce - 42 pkt 33 11 9 13 39-39

13. Piast Gliwice - 41 pkt 33 11 8 14 41-44 -3

14. Cracovia Kraków - 41 pkt 33 9 14 10 38-41 -3

15. Widzew Łódź - 39 pkt 33 11 6 16 39-40 -1

16. Lechia Gdańsk - 38 pkt 33 12 7 14 60-62 -2

17. Arka Gdynia - 36 pkt 33 9 9 15 34-58 -24 - spadek

18. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 31 pkt 33 8 7 18 40-63 -23 - spadek

Mecze w następnej kolejce (23 maja, 17:30):

Cracovia Kraków - Korona Kielce

Górnik Zabrze - Radomiak Radom

Jagiellonia Białystok - KGHM Zagłębie Lubin

Lech Poznań - Wisła Płock

Legia Warszawa - Motor Lublin

Pogoń Szczecin - GKS Katowice

Raków Częstochowa - Arka Gdynia

Widzew Łódź - Piast Gliwice

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk

Znamy drugiego spadkowicza! Arka Gdynia żegna się z @_Ekstraklasa_ ⚽ pic.twitter.com/M1Bvv8CX6G— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 18, 2026