GKS Katowice bierze kurs na Europę? Rafał Górak mówi wprost o celu

GKS Katowice stoi przed szansą powrotu do europejskich pucharów po 22 latach, z decydującym meczem w Ekstraklasie.

Trener Rafał Górak jest pewny siebie, podkreślając znakomitą formę drużyny, która jest w najlepszej pozycji i jedzie po zwycięstwo do Szczecina.

GKS Katowice jest na fali wznoszącej

W tym roku GKS jest drugim najlepiej punktującym zespołem w lidze. Ustępuje tylko Lechowi.

- Mieliśmy przed sezonem cel A - wyjaśnił Górak. - Wiedzieliśmy, że bardzo chcemy w Katowicach mieć Ekstraklasę na lata. To było dla nas bardzo istotne. Na przełomie roku byliśmy pod kreską. Można było powiedzieć: „O Boże, jak ciężko”. Ale drużyna dalej bardzo dobrze rozwijała się. Teraz jest na takiej fali wznoszącej - opisywał.

GKS jedzie do Szczecina po trzy punkty

Apetyt na przepustkę do Europy ma także Zagłębie, która zagra z Jagiellonią i Legia - mierząca się z Motorem. Jednak to Katowiczanie są w najlepszej sytuacji. Do przypieczętowania promocji potrzebują zwycięstwa nad Pogonią bez konieczności obserwowania duetu konkurentów. Kto będzie górą w tym wyścigu?

- Ostatnio mamy dobry czas - powiedział Górak. - Naprawdę drużyna gra bardzo solidnie i punktuje. Wydaje mi się, że trzeba być bardzo wstrzemięźliwym z tym emocjonowaniem się ostatnim spotkaniem. Trzeba po prostu zagrać go na swoich warunkach i jechać do Szczecina po trzy punkty, a drużyna ma dobrze realizować plan na mecz. W tym momencie nie jesteśmy bez szans, żeby stamtąd po prostu nie przywozić punktów - tłumaczył.

GieKSa wszystko ma w swoich rękach

Po raz ostatni GKS w europejskich pucharach zagrał przed 22 laty, gdy rywalizował w Pucharze UEFA. Trener Górak uważa, że jego podopieczni zrobi duży progres w ostatnich miesiącach, co widać po wynikach.

- Mamy ostatni mecz w sezonie i wszystko w swoich rękach - przekonywał. - To każdego powinno w jakiś sposób tylko nakręcać do pozytywnej roboty w tym tygodniu. Nie wolno się przemotywować. Trzeba wierzyć w siebie, w proces. To nie jest drużyna, która wygrywa przypadkowo albo przypadkowo punktuje. Widać, że jest ułożona. Jeżeli zagramy na swoich wartościach, które mamy, to będziemy w Szczecinie bardzo trudnym rywalem dla Pogoni - ocenił.

Przed dwoma laty GKS awansował do Ekstraklasy

Przed dwoma laty GKS w wyjazdowym barażu z Arką Gdynia zapewnił sobie awans do Ekstraklasy. Czy teraz przebije się do Europy?

- To są piękne czasy, które są za nami - wspominał. - Przyniosło to wtedy znakomity wynik. Wróciliśmy z Gdyni z Ekstraklasą. Każdy następny sezon też miał swoje historie, mecze ważne i niesamowite. Taki na pewno będzie z Pogonią. Dlatego do Gdyni jechaliśmy też w pełni spokoju i ogromnej koncentracji - przypomniał Górak.

