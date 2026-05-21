Tomas Bobcek czy Karol Czubak, a może ktoś inny? Ostatni etap walki o koronę króla strzelców

Ostatnia kolejka Ekstraklasy przyniesie nie tylko rozstrzygnięcia w walce o utrzymanie i europejskie puchary, ale także emocjonujący bój o koronę króla strzelców.

Karol Czubak i Tomas Bobcek, obaj z dorobkiem 18 trafień, staną do decydującej rywalizacji o prestiżowy tytuł najlepszego snajpera ligi.

Kto z nich okaże się górą w tym pasjonującym wyścigu?

Duet napastników ma po 18 goli. Czubak miał nawet o jedno trafienie więcej, ale zostało anulowane. Dla napastnika to premierowy sezon w Ekstraklasie i może go zakończyć w wyjątkowy sposób. W każdym razie jego bramki pomogły w utrzymaniu Motoru. Czy powiększy ten dorobek w starciu z Legią?

- Uważam, że w lidze nie ma zawodnika, który grałby lepiej od Czubaka głową - twierdzi Paweł Golański, były dyrektor sportowy Motoru, który odpowiadał za jego transfer. - Potrafi sobie wypracować pozycję, ma znakomite wyczucie, a to jest niezwykła umiejętność. Zrobił ogromny progres pod względem fizycznym. Widzę poprawę w tym, jak biegał na początku sezonu, a jak robi to teraz. To nie był oczywisty transfer, ale świetnie się wybronił. Jestem zadowolony i życzę mu korony króla strzelców. Najlepiej, gdyby zdobył 20 bramek - dodaje.

Gdyby Czubak sięgnął po koronę, to byłby pierwszym Polakiem, który tego dokonał od dziewięciu lat. Ostatnim naszym rodakiem był Marcin Robak. Czy napastnik Motoru zapracował na powołanie do kadry?

- Kiedy jak nie teraz? - zastanawia się Golański. - Lepszego momentu nie będzie, bo przed reprezentacją mecze towarzyskie. Nie jedziemy na mundial, więc możemy go sprawdzić. Na pewno zasłużył na to, aby dostać szansę, a czy zahaczy się w kadrze, to się okaże. W każdy razie jego nominacja nie wywróci sytuacji w drużynie narodowej do góry nogami - ocenia.

Tomas Bobcek: Taki napastnik to skarb

Pozycję lidera w klasyfikacji strzelców Czubak dzieli z Bobckiem z Lechii, która walczy o uniknięcie degradacji. Czy Słowak wyprzedzi gwiazdę Motoru w tym zestawieniu?

- Jest dynamiczny, szybki, dobrze gra głową i ma niezłe wykończenie - Golański wymienia atuty asa Lechii. - To wymarzony gracz dla trenerów, którzy stawiają na intensywność. Bobcek jest wszędzie. Imponuje w nim to, że haruje dla zespołu. Taki napastnik to skarb. Wydaje mi się, że będzie łakomym kąskiem po sezonie. To może być hitowy transfer. Mocniejsze kluby na pewno obserwują jego poczynania - przekonuje.

Lechia Gdańsk ma najtrudniejszą sytuację

Lechia musi wygrać z Termaliką, ale to nie gwarantuje jej utrzymania. Wszystko zależy, jak ułożą się wyniki Cracovii, Piasta i Widzewa.

- Ten sezon jest tak zwariowany, że trudno prognozować, co się wydarzy - zaznacza Golański. - Jestem zdumiony, że tak to wygląda. Nikt nie spodziewałby się, że Widzew będzie bił się o utrzymanie czy Cracovia do ostatniej kolejki. Najcięższą sytuację ma Lechia, bo musi patrzeć na rywali. Sama musi zacząć od wygranej w Niecieczy - analizuje.

Czołówka strzelców Ekstraklasy:

18 goli - Tomas Bobcek (Lechia), Karol Czubak (Motor)

16 goli - Mikael Ishak (Lech)

15 goli - Jonatan Braut Brunes (Raków)

14 goli - Sebastian Bergier (Widzew), Afimico Pululu (Jagiellonia)

13 goli - Jesus Imaz (Jagiellonia)

