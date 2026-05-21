Wszystko potwierdzone! Lucas Podolski jednak się na to zdecydował

Lukas Podolski został właścicielem Górnika Zabrze. Były napastnik reprezentacji Niemiec kupił od miasta 86 proc. udziałów. Wcześniej firma "Poldiego" LP Holding GmbH miała w Górniku nieco ponad 8 proc. udziałów. Po najnowszej transakcji Lukas Podolski przejął niemal 94 proc. własności zdobywcy Pucharu Polski. Jak pisaliśmy wcześniej, ciągle aktywny jako zawodnik "Poldi" za pakiet należący do miasta zapłacić ma niecałe 4 mln złotych. Oprócz tego w ustaleniach miała być mowa o zwiększeniu kapitału klubu o 12,5 mln złotych i przejęciu zadłużenia (około 30 milionów euro). W czwartek, 21 maja, odbyła się specjalna konferencja z udziałem Podolskiego i prezydenta Zabrza Kamila Żbikowskiego.

Przed chwilą udało nam się dopełnić wszystkich formalności, podpisaliśmy odpowiednie dokumenty. Oczywiście będzie jeszcze procedowane zgłoszenie do rejestru akcjonariuszy, ale tak naprawdę od dzisiaj Lukas Podolski jest większościowym akcjonariuszem, czyli głównym właścicielem Górnika Zabrze

- podkreślił prezydent miasta.

Musieliśmy to zrobić, bo jako miasto Zabrze nie byliśmy w stanie zapewnić Górnikowi lepszej przyszłości. Musimy zająć się swoimi wyzwaniami i problemami

- dodał Żbikowski. Sam Podolski ma spory zapał, choć wie, że łatwo nie będzie.

Gdyby wcześniej klub był trochę mądrzej zarządzany, to sytuacja dziś mogłaby być inna i pieniądze, które trafią do nas z europejskich pucharów można by przeznaczyć na akademię. Niestety klub dalej ma długi, finansowo dalej jest nie za bardzo. Trzeba to poukładać i zobaczyć, gdzie zainwestować

- zaznaczył legendarny napastnik, który niedawno świętował zdobycie z klubem Pucharu Polski.

