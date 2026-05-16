Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony, a co z reprezentacją? Znakomite wieści dla polskich kibiców

Robert Lewandowski żegna się z Barceloną

Robert Lewandowski długo trzymał fanów Barcelony w niepewności. O tym, że po zakończeniu sezonu 2025/26 odejdzie z "Dumy Katalonii", mówiło się od dobrych kliku miesięcy. Wśród klubów, które miały być zainteresowane ściągnięciem "Lewego" wymieniano m.in.: AC Milan, Juventus Turyn, Atletico Madryt, FC Porto czy kluby z USA i Arabii Saudyjskiej. W sobotę, 16 maja, jasne stało się to, że Robert Lewandowski odchodzi z drużyny FC Barcelona. Polski snajper zamieścił w mediach społecznościowych komunikat, w którym pożegnał się z kibicami Barcy.

Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by ruszyć dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wypełniona. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką obdarzyli mnie kibice już od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze podczas tych pięknych czterech lat. Szczególne podziękowania kieruję do prezesa Laporty za danie mi szansy przeżycia najbardziej niesamowitego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce. Visca el Barça. Visca Catalunya

- ogłosił "Lewy". W tej chwili najbardziej prawdopodobne jest to, że Polak trafi do zespołu Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej, gdzie miałby zarabiać rocznie 90 mln euro! Polskich kibiców jednak interesuje przede wszystkim to, czy Robert Lewandowski nadal będzie grał w naszej reprezentacji. Mamy dla nich dobre wiadomości.

Robert Lewandowski jeszcze zagra w reprezentacji Polski

Co prawda Robert Lewandowski jeszcze nie ogłosił, że będzie grał w kadrze podczas spotkań Ligi Narodów i eliminacji do Euro 2028, ale zadeklarował już, że pojawi się na zgrupowaniu przed towarzyskimi meczami z Ukrainą (31 maja) i Nigerią (3 czerwca). Ma to związek z uczczeniem zmarłego w kwietniu drugiego trenera reprezentacji Jacka Magiery.

W związku z sytuacją z Jackiem Magierą to zgrupowanie może być trochę inne, oddające hołd trenerowi. Będę chciał się pojawić, wziąć udział w tych meczach i można powiedzieć, że go pożegnać

- zdradził "Lewy" w rozmowie z Eleven Sports. To jednak nie wszystko. Ewentualny transfer do Arabii Saudyjskiej zdaje się idealnie wpisywać w scenariusz, który wdrożył Cristiano Ronaldo. Starszy o trzy lata od Roberta Lewandowskiego Portugalczyk łączy grę w mniej wymagającej niż silne ligi europejskie lidze saudyjskiej z grą w reprezentacji Portugalii. Od jakiegoś czasu słychać, że "Lewy" chciałby jeszcze zagrać z kadrą w Euro 2028, co mogłoby być pięknym ukoronowaniem jego wspaniałej kariery. Ostatni mecz w narodowych barwach Robert Lewandowski zagrał 31 marca w przegranym 2:3 finale baraży o mundial ze Szwecją. Zatem niedosyt pozostał.