Polska - Szwecja: Gyokeres dobija Polskę... Nie jedziemy na mundial!

- Reprezentacja Polski pożegnała się z marzeniami o mistrzostwach świata 2026
- Biało-czerwoni w Sztokholmie przegrali 2:3
- To reprezentacja "Trzech Koron" jedzie na mundial i zmierzy się z Holandią, Tunezją i Japonią
Polska - Szwecja: Nie jedziemy na mundial! Zapis relacji
Polska - Szwecja 2:3 (1:2)
Bramki: 33' Zalewski, 55' Świderski - 21' Elanga, 44' Lagerbielke, 88' Gyokeres
Kartki: Kiwior, Pietuszewski, Piątek - Karlstrom, Bergvall
Polska: Grabara - Bednarek, Wiśniewski, Kiwior - Cash (90+1' Grosicki), Zalewski, Zieliński, Szymański, Kamiński - Świderski (63' Pietuszewski), Lewandowski
Szwecja: Nordfeldt - Lagerbielke, Starfelt, Lindelof - Scensson, Ayari (90+2' Svanberg), Karlstrom (69' Zeneli), Gudmundsson - Elanga (69' Bergvall), Gyokeres, Nygren (81' Lundgren)
Finał baraży: Polska - Szwecja
Walczymy o wyjazd na mundial. Początek meczu Polska - Szwecja o godzinie 20:45.
Piłkarze już czekają w tunelu!
Wyszli na boisko!
Skandal! Gwizdy podczas polskiego hymnu!
Do boju Polsko!
Czas na hymn Szwecji!
Za nami hymny. Trwa przywitanie obu stron! Za moment pierwszy gwizdek.
1'
ZACZYNAMY MECZ!
1'
Lewandowski fauluje w pierwszej minucie meczu.
1'
Świetny rajd Kamińskiego skrzydłem. Pierwszy rzut rożny!
3'
Wysokim pressingiem od razu atakuje Szwecja.
4'
Szymański faulowany w środku pola.
5'
Zieliński faulował Elangę. Sędzia zatrzymuje szybkie wznowienie gry.
7'
Starfelt wybija piłkę o nogi Kamińskiego za linię końcową. Piłka dla Szwedów.
9'
Kamiński złapany na małym spalonym.
9'
Kolejny faul Szwedów. Mocne protesty Elangi, ale nie ma mowy o zmianie decyzji.
12'
Zmaga się doping polskich kibiców! Teraz to oni są najbardziej słyszalni na trybunach.
14'
Zalewski wpada bezczelnie w okolice pola karnego. Wrzutka, Cash zagrywa ręką przy kiksie. Piłka ląduje u Lewandowskiego i to był faul! Niestety, sędzia odgwizdał rękę Casha.
17'
Długa wrzutka w pole karne, ale główka Szwedów bardzo niecelna. Grabara od bramki!
20' 0:1
GOOOOOOL!
Ale poklepali Szwedzi! I cudowne uderzenie Elangi od poprzeczki wpada do bramki.
23'
Nieporozumienie Świderskiego i Lewandowskiego. Tracimy piłkę!
24'
Mocne starcie Gyokeresa i Wiśniewskiego.
26'
Fenomenalny strzał Świderskiego. 5 rywali dookoła, ale bramkarz broni jeszcze lepiej. Ale brawo! Tego trzeba!
27'
Rzut rożny dla Polski.
28'
Kamiński uderza sprzed pola karnego. Pewny chwyt Nordfeldta.
30'
Zieliński przebojem przedzierał się przez linię obrony. Tylko aut dla Polski.
31'
Kolejny rzut rożny dla Polski. Zalewski dośrodkowuje, ale interweniuje Svensson.
33' 1:1
GOOOOOOOOL!
NICOLA ZALEWSKI! NICOLA ZALEWSKI! NICOLA ZALEWSKI! Uderza i popełnia błąd bramkarz Szwecji!
34'
Ale okazja na 2:1 dla Polski! Ale broni strzał po swoim błędzie bramkarz Szwecji.
35'
Świderski uderza głową, ale bramkarz Szwecji bez problemu!
37'
Starfelt wybija piłkę po zagraniu Lewandowskiego.
40'
Długa piłka z linii obrony Polski. Daleko w aut.
42'
Lewandowski kopnął piłkę prost w plecy Szymańskiego. Szkoda!
43'
Żółta kartka dla Kiwiora po faulu na Elandze.
44'
BRAMKA DO SZATNI! Szwedzi wracają na prowadzenie... Lagerbielke ucieka naszym obrońcom i kieruje piłkę głową do siatki.
45'
Dwie minuty doliczone do pierwszej połowy.
45+2'
Nordfeldt przypajacował i udał, że na nogę spadł mu Kamiński. Kuriozum...
45+3'
KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY! Mogliśmy doprowadzić do remisu... Fenomenalna piłka do Zielińskiego, ale znakomicie broni bramkarz Szwecji.
46'
ZACZYNAMY DRUGĄ POŁOWĘ!
48'
Pada w polu karnym Kamiński. Nie ma jedenastki!
51'
Rzut rożny dla Szwecji. Ale wracają z piłką na własną połowę.
53'
Zalewski do Casha, ten z pierwszej piłki. Rzut rożny dla Polski.
54'
Lewandowski wysoko ponad bramką, niestety...
55'
GOOOOOOOOOL!
JEST REMIS ZNOWU! WALCZYMY! WRACAMY DO GRY O MUNDIAL. Piękne zagranie do Świderskiego do pustej bramki. 2:2!
57'
Gol potwierdzony! Gramy dalej!
57'
Faulowany Bednarek przez Gyokeresa.
58'
Kamiński faulowany. Pięknie się przedzierał, aż rywale musieli go faulować.
60'
Przepiękna piłka Lewandowskiego do Kamińskiego, ale nie miał, kto mu pomóc. Tracimy piłkę.
61'
Faulowany Robert Lewandowski.
62'
Karlstrom fauluje brzydko Lewandowskiego. Żółta kartka!
63'
Świderski schodzi z boiska, Pietuszewski wchodzi.
68'
Ale mało tam zabrakło! Błąd obrony. To mogło się zakończyć samobójem na korzyść dla Polski.
72'
Trwają szachy. Coraz bliżej końca regulaminowego czasu gry.
74'
Zalewski zatrzymany przez Szwedów.
76'
Bergvall fauluje Pietuszewskiego. Żółta kartka!
79'
Zieliński faulowany. Zwija się z bólu. Rzut wolny dla Polski.
80'
Kamiński uderza z woleja. Rzut rożny.
81'
Tańczył z piłką Pietuszewski. Nie ma dośrodkowania, ale jest aut dla Biało-czerwonych.
83'
Znów faulowany Lewandowski...
87'
Rzut rożny dla Szwecji.
87'
Grabara ratuje reprezentację Polski! Świetnie łapie strzał rywali.
88'
JEZUS MARIA... Co za zamieszanie w polskim polu karnym... Grabara broni, dobitka w słupek, Gyokeres trafia do bramki.
90'
Cztery minuty doliczone.
90+1'
Grosicki zmienia Casha.
90+2'
Piątek za Zalewskiego!
90+4'
Żółta kartka dla Piątka!
90+5'
POLSKA ODPADA Z WALKI O MISTRZOSTWA ŚWIATA! Biało-czerwoni nie jadą na mundial...