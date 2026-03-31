Polska - Szwecja: Zbigniew Boniek ocenił szansę Polaków przed finałem baraży. Jasne słowa

We wtorek, 31 marca Polska powalczy ze Szwecją o wyjazd na mistrzostwa świata

Zbigniew Boniek przed spotkaniem spojrzał na wyjściowy skład i ocenił szanse na wygraną

Słowa byłego prezesa PZPN nie pozostawiają żadnych złudzeń!

Polska - Szwecja: Jan Urban nie zaskoczył! To skład Biało-czerwonych

Reprezentacja Polski jest gotowa na najważniejszy mecz roku. We wtorek w Sztokholmie zagra ze Szwecją o awans na mistrzostwa świata, a selekcjoner Jan Urban postawił na konkretne rozwiązania.

W wyjściowym składzie znaleźli się m.in. Przemysław Wiśniewski w obronie oraz Karol Świderski w ataku obok Robert Lewandowskiego. Do zespołu wraca także Nicola Zalewski, który pauzował w półfinale za kartki.

Dla Lewandowskiego będzie to wyjątkowy wieczór – rozegra 165. mecz w kadrze i po raz setny założy opaskę kapitana. Z kolei Piotr Zieliński zanotuje 107. występ w reprezentacji.

Skład Polski na mecz ze Szwecją: Grabara – Bednarek, Wiśniewski, Kiwior – Cash, Zalewski, Zieliński, Szymański, Kamiński – Świderski, Lewandowski

Zbigniew Boniek ocenił szanse Polaków na wyjazd na mundial

Przed pierwszym gwizdkiem głos zabrał Zbigniew Boniek, który nie ukrywa swojego optymizmu.

- Naturalne jest, że Zalewski wchodzi na swoją naturalną pozycję. Kto za Rózgę? Trener wstawił Świderskiego i dobrze zrobił. Dobrze rozumie się z Lewandowskim i jest niebezpiecznym. Byłbym zawiedziony, jeśli nie wygramy dzisiejszego spotkania. Jesteśmy lepsi, silniejsi – powiedział.

To jasny sygnał – presja jest ogromna, ale wiara w sukces również. Polacy przystępują do meczu po zwycięstwie nad Albanią, a teraz chcą postawić kropkę nad „i”. Początek spotkania w Sztokholmie o godzinie 20:45. Stawką jest awans na mistrzostwa świata.