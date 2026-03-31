Polska - Szwecja: Zbigniew Boniek ocenił szansę Polaków przed finałem baraży. Jasne słowa

Mateusz Sobiecki
2026-03-31 19:43

Wszystko jasne przed decydującym starciem o mundial! Zbigniew Boniek jasno ocenił szanse Polaków i nie zostawił miejsca na wątpliwości. Po zobaczeniu składu Biało-czerwonych, Zbigniew Boniek nie ma wątpliwości, co do przebiegu meczu.

Zbigniew Boniek

i

Autor: Paweł Jaskółka
  • We wtorek, 31 marca Polska powalczy ze Szwecją o wyjazd na mistrzostwa świata
  • Zbigniew Boniek przed spotkaniem spojrzał na wyjściowy skład i ocenił szanse na wygraną
  • Słowa byłego prezesa PZPN nie pozostawiają żadnych złudzeń!

Polska - Szwecja: Jan Urban nie zaskoczył! To skład Biało-czerwonych

Reprezentacja Polski jest gotowa na najważniejszy mecz roku. We wtorek w Sztokholmie zagra ze Szwecją o awans na mistrzostwa świata, a selekcjoner Jan Urban postawił na konkretne rozwiązania.

W wyjściowym składzie znaleźli się m.in. Przemysław Wiśniewski w obronie oraz Karol Świderski w ataku obok Robert Lewandowskiego. Do zespołu wraca także Nicola Zalewski, który pauzował w półfinale za kartki.

Dla Lewandowskiego będzie to wyjątkowy wieczór – rozegra 165. mecz w kadrze i po raz setny założy opaskę kapitana. Z kolei Piotr Zieliński zanotuje 107. występ w reprezentacji.

Skład Polski na mecz ze Szwecją: Grabara – Bednarek, Wiśniewski, Kiwior – Cash, Zalewski, Zieliński, Szymański, Kamiński – Świderski, Lewandowski

Polscy piłkarze polecieli na finał baraży ze Szwecją
Galeria zdjęć 37

Zbigniew Boniek ocenił szanse Polaków na wyjazd na mundial

Przed pierwszym gwizdkiem głos zabrał Zbigniew Boniek, który nie ukrywa swojego optymizmu.

- Naturalne jest, że Zalewski wchodzi na swoją naturalną pozycję. Kto za Rózgę? Trener wstawił Świderskiego i dobrze zrobił. Dobrze rozumie się z Lewandowskim i jest niebezpiecznym. Byłbym zawiedziony, jeśli nie wygramy dzisiejszego spotkania. Jesteśmy lepsi, silniejsi – powiedział.

To jasny sygnał – presja jest ogromna, ale wiara w sukces również. Polacy przystępują do meczu po zwycięstwie nad Albanią, a teraz chcą postawić kropkę nad „i”. Początek spotkania w Sztokholmie o godzinie 20:45. Stawką jest awans na mistrzostwa świata.

