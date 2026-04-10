Jacek Magiera nie żyje! Polski futbol pogrążony w żałobie

Polski futbol pogrążony w żałobie po nagłej śmierci Jacka Magiery, cenionego trenera i byłego piłkarza.

49-letni asystent selekcjonera reprezentacji Polski zasłabł podczas treningu biegowego.

Magiera był związany z Legią Warszawa i Śląskiem Wrocław, z którym zdobył wicemistrzostwo Polski.

Kim był Jacek Magiera i jaki wkład wniósł w polską piłkę? Jakie były okoliczności jego śmierci?

Jacek Magiera nie żyje: przyczyny śmierci

Zmarł Jacek Jan Magiera – polski piłkarz, trener piłkarski i działacz sportowy. Miał 49 lat. Informacja o jego śmierci pojawiła się na oficjalnej stronie PZPN. Jak podało Radio Wrocław, trener zasłabł podczas treningu biegowego.

Jacek Magiera urodził się 1 stycznia 1977 roku w Częstochowie. Był wychowankiem Rakowa Częstochowa, gdzie zaczynał seniorską karierę. Jako piłkarz grał przede wszystkim w Legii Warszawa (lata 1997–2006), z którą zdobył mistrzostwo Polski (2002, 2006), Puchar Polski i Superpuchar. Występował też w Widzewie Łódź i Cracovii. W młodszych reprezentacjach Polski odniósł sukcesy – m.in. mistrzostwo Europy U-16 w 1993 roku i 4. miejsce na MŚ U-17. Karierę zawodniczą zakończył w 2006/2007.

Po zakończeniu piłkarskiej kariery szybko wszedł w rolę trenera. Był asystentem w Legii, prowadził jej rezerwę, a później samodzielnie Legię (zdobył z nią mistrzostwo w 2017 roku, choć później został zwolniony). Pracował też w Zagłębiu Sosnowiec, reprezentacji Polski U-20 (awans do 1/8 finału MŚ U-20 w 2019) oraz U-19. Najdłużej i najbardziej owocnie związany był ze Śląskiem Wrocław – w sezonach 2021–2022 i od 2023 osiągnął z nim wicemistrzostwo Polski w 2023/2024. Zwolniony z WKS w listopadzie 2024 po słabszym starcie sezonu

Jacek Magiera pracował z reprezentacją Polski

Od marca 2018 roku Jacek Magiera prowadził reprezentację Polski do lat 20, przygotowującą się do mistrzostw świata. Zanotował w nim awans do 1/8 finału turnieju. Po zakończeniu rywalizacji w młodzieżowym mundialu został szkoleniowcem kadry narodowej U-19. Do futbolu klubowego powrócił w 2021 roku, przejmując stery w Śląsku Wrocław. Z klubem tym w sezonie 2023/2024 wywalczył wicemistrzostwo kraju.

Od lipca 2025 roku pełnił funkcję asystenta selekcjonera reprezentacji Polski (przy Janie Urbanie). Wielu kibiców i ekspertów widziało w nim potencjalnego przyszłego selekcjonera kadry.

Jacek Magiera życie prywatne

Był magistrem historii (praca dyplomowa dotyczyła emblematyki klubów piłkarskich). Prywatnie – mąż Magdaleny, ojciec Małgorzaty (ur. 2012) i Jana (ur. 2014). Miał brata Marka, znanego komentatora sportowego. W przeszłości przeżył osobiste tragedie – śmierć matki i bliskich osób.Śmierć Magiery w wieku zaledwie 49 lat to ogromna strata dla polskiego futbolu. Zostawił po sobie wizerunek pracowitego, dobrze wykształconego i lubianego trenera, który potrafił budować drużyny i rozwijać młodych zawodników.