Czterech Polaków na prestiżowej liście. Pietuszewski powalczy z Yamalem

Czterech Polaków powalczy o tytuł "Golden Boy"

Od miesięcy kibice obserwują, jak w FC Porto wystrzeliła kariera Oskara Pietuszewskiego, coraz głośniej mówi się także o Kacprze Potulskim, natomiast bardzo dobre recenzje za występy w Ekstraklasa zbierają Mońka i Gurgul. Teraz cała czwórka została doceniona przez włoski dziennik Tuttosport oraz serwis Transfermarkt, które wspólnie przygotowały listę kandydatów do jednej z najważniejszych indywidualnych nagród dla młodych piłkarzy w Europie.

ZOBACZ TEŻ: Przełomowe wiadomości dla reprezentacji Polski! Tuż przed mundialem wielka rewolucja. Nic już nie będzie takie samo!

Wśród nominowanych nie zabrakło także największych gwiazd młodego pokolenia. Na liście znalazł się m.in. Lamine Yamal, który zachwycał kibiców w barwach FC Barcelona, a także jego klubowy kolega Pau Cubarsí. Choć do rozstrzygnięcia plebiscytu pozostało jeszcze sporo czasu, już sama obecność czterech Polaków w takim gronie jest dużym wyróżnieniem.

Oskar PIETUSZEWSKI Zdaje Mature short

Pietuszewski ma za sobą bardzo udany sezon — rozegrał 49 spotkań, zdobył sześć bramek i zanotował tyle samo asyst. Po transferze do FC Porto jego wartość rynkowa według Transfermarkt wzrosła do 20 milionów euro.

Potulski z kolei wystąpił 29 razy w barwach FSV Mainz 05 i raz wpisał się na listę strzelców. 18-letni obrońca wyceniany jest obecnie na 12 milionów euro.

ZOBACZ TEŻ: Szok! Dwóch gwiazdorów nie jedzie na mundial. "Ta decyzja mnie rozbiła"

Natomiast Mońka i Gurgul regularnie grali dla Lech Poznań, z którym zdobyli mistrzostwo Polski. Pierwszy zanotował 30 występów, drugi pojawił się na boisku 45 razy. Ich obecne wartości rynkowe wynoszą odpowiednio 4 i 3 miliony euro.