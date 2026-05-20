Arabowie zabrali głos ws. Lewandowskiego. Krótko: „To niemożliwe”

Media informowały nawet, że ofertę dla "Lewego" przygotował Al Hilal. Mówiło się o astronomicznych zarobkach, nawet na poziomie 90 milionów euro za sezon.

Do tych doniesień z dużym dystansem podchodzą jednak arabscy dziennikarze. W rozmowie z Goal.pl reporter „Arriyadiyah” Khaleed Al Rasheed przyznał, że nie widzi Lewandowskiego w Al-Hilal. – Osobiście nie sądzę, że Lewandowski trafi do Al Hilal. Mają już Benzemę, a jak wiesz, to też już dość stary zawodnik. Trudno mi więc wyobrazić sobie, że klub podpisze kolejnego napastnika w zaawansowanym wieku. Co więcej, przyszłość trenera Simone Inzaghiego nie jest całkowicie jasna. Jeśli przegra tytuł, może odejść – powiedział dziennikarz.

Sceptycznie odniósł się również do informacji o gigantycznych zarobkach Polaka. – Nie, to niemożliwe. Poza Cristiano Ronaldo nikt w Arabii Saudyjskiej nie zarabia takich pieniędzy. Inni gracze dostają znacząco mniej – podkreślił.

Podobne zdanie ma także Abdulaziz Al Rabah, szef sekcji internetowej stacji Al Arabiya. W rozmowie z „Przeglądem Sportowym” zaznaczył, że od początku nie dawał wiary medialnym spekulacjom dotyczącym transferu Polaka. – Od początku nie wierzyłem w te doniesienia. Al-Hilal nie może zbudować projektu z Lewandowskim, gdy ma w składzie Benzemę – ocenił.

Jak pisaliśmy na wstępie – przed Robertem Lewandowskim absolutnie ostatni występ w barwach Barcelony. W sobotni wieczór mistrzowie Hiszpanii zagrają na Mestalla z Valencią.