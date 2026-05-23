Był kapitanem reprezentacji na mundialu. Zdębieliśmy, gdy zobaczyliśmy, jak Tomasz Wałdoch wygląda w wieku 55 lat

Tomasz Wałdoch był kapitanem reprezentacji Polski na mundialu 2002

Tomasz Wałdoch w drużynie narodowej rozegrał 74 mecze, w których strzelił dwa gole. Nie z bramek jednak rozliczany był defensor znany m.in. ze świetnych występów w barwach Schalke 04 Gelsenkirchen, tylko z gry obronnej. A z tej na ogół wywiązywał się bardzo przyzwoicie. Gdy Tomasz Wałdoch był kapitanem reprezentacji Polski, to po 16 latach przerwy awansowaliśmy na piłkarskie mistrzostwa świata, pokonując w grupie eliminacyjnej Ukrainę, Białoruś, Norwegię i Walię. W 10 spotkaniach zgromadziliśmy 21 punktów, a o sile naszej kadry stanowili wówczas tacy gracze jak Wałdoch, Emmanuel Olisadebe, Radosław Kałużny Tomasz Hajto czy Paweł Kryszałowicz. Sam wyjazd na mundial okazał się klapą. Odpadliśmy już w grupie, przegrywając dwa pierwsze mecze: z Koreą Południową (0:2) i z Portugalią (0:4). Na osłodę pozostało nam zwycięstwo w meczu o honor przeciwko USA (3:1).

Stoper naszej reprezentacji kapitanem był także w Schalke, którego stał się prawdziwą legendą. W drużynie z Zagłębia Ruhry w latach 1999 - 2006 rozegrał 142 mecze. Wcześniej występował w innym klubie z Bundesligi - VFL Bochum, a później - już na zakończenie kariery - w Jagiellonii Białystok. Wielu kolegów Tomasza Wałdocha dziś występuje w telewizji jako eksperci, on z kolei trzyma się raczej na uboczu. Niedawno jednak mogliśmy go zobaczyć podczas Galactiocos Show 2026. Byliśmy pod wrażeniem tego, jak prezentuje się Tomasz Wałdoch. Poznaliśmy go bez problemu, bo przez lata niewiele się zmienił. A przecież ma już 55 lat! Zdjęcia z czasów piłkarskiej kariery i te bardziej aktualne prezentujemy w galerii.

