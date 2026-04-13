Kiedy pogrzeb Jacka Magiery? Jest data i miejsce

Niespodziewana śmierć Jacka Magiery, byłego piłkarza i trenera, wstrząsnęła Polską.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się już w czwartek.

Poznaj szczegóły, poniżej data, godzina i miejsca pogrzebu Jacka Magiery.

"Pogrzeb Jacka Magiery odbędzie się w najbliższy czwartek 16 kwietnia na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 12:00" - informuje portal i.pl.

Jacek Magiera zasłabł podczas treningu biegowego w Parku Grabiszyńskim we Wrocławiu. Mimo długiej reanimacji lekarzom nie udało się go uratować. W ostatnim czasie pełnił funkcję asystenta Jana Urbana, selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana.

Jacek Magiera urodził się 1 stycznia 1977 roku w Częstochowie. Był wychowankiem Rakowa Częstochowa, gdzie zaczynał seniorską karierę. Jako piłkarz grał przede wszystkim w Legii Warszawa (lata 1997–2006), z którą zdobył mistrzostwo Polski (2002, 2006), Puchar Polski i Superpuchar. Występował też w Widzewie Łódź i Cracovii. W młodszych reprezentacjach Polski odniósł sukcesy – m.in. mistrzostwo Europy U-16 w 1993 roku i 4. miejsce na MŚ U-17. Karierę zawodniczą zakończył w 2006/2007.

Po zakończeniu piłkarskiej kariery szybko wszedł w rolę trenera. Był asystentem w Legii, prowadził jej rezerwę, a później samodzielnie Legię (zdobył z nią mistrzostwo w 2017 roku, choć później został zwolniony). Pracował też w Zagłębiu Sosnowiec, reprezentacji Polski U-20 (awans do 1/8 finału MŚ U-20 w 2019) oraz U-19. Najdłużej i najbardziej owocnie związany był ze Śląskiem Wrocław – w sezonach 2021–2022 i od 2023 osiągnął z nim wicemistrzostwo Polski w 2023/2024. Zwolniony z WKS w listopadzie 2024 po słabszym starcie sezonu

Jacek Magiera życie prywatne

Jacek Magiera był magistrem historii (praca dyplomowa dotyczyła emblematyki klubów piłkarskich). Prywatnie – mąż Magdaleny, ojciec Małgorzaty (ur. 2012) i Jana (ur. 2014). Miał brata Marka, znanego komentatora sportowego.

12