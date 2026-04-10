Nie żyje Jacek Magiera. Poruszający wpis prezydenta Karola Nawrockiego

Wstrząsająca wiadomość ze świata sportu: Jacek Magiera, znany trener piłkarski, zmarł nagle w wieku 49 lat.

Przyczyną zgonu było zatrzymanie krążenia podczas porannego treningu biegowego.

Środowisko sportowe, kibice i politycy żegnają wybitnego szkoleniowca, który miał w przyszłości dołączyć do sztabu reprezentacji Polski.

Jakie sukcesy Magiera odnosił jako piłkarz i trener, w tym historyczne wicemistrzostwo Polski ze Śląskiem Wrocław?

Nagła śmierć podczas treningu. Miał 49 lat

Informacje o śmierci trenera wstrząsnęły całym środowiskiem sportowym. Jak ustaliło Radio Wrocław, do tragicznego zdarzenia doszło w piątek rano. Przyczyną zgonu było nagłe zatrzymanie krążenia. Mimo natychmiastowej pomocy i przewiezienia do szpitala, życia szkoleniowca nie udało się uratować.

- Jacek Magiera zasłabł w piątek rano podczas treningu biegowego - informuje rozgłośnia.

Polski Związek Piłki Nożnej wydał już oficjalny komunikat, w którym składa kondolencje najbliższym zmarłego.

- „Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia” - przekazała federacja. W mediach społecznościowych trenera żegnają kibice, dziennikarze i przedstawiciele świata polityki. Wśród nich znalazł się prezydent Karol Nawrocki.

- Z głębokim żalem przyjąłem informację o śmierci trenera Jacka Magiery. Żegnaj, Polska Ci dziękuje - napisał.

Od mistrzostwa Europy po Ligę Mistrzów i wicemistrzostwo Polski

Jacek Magiera był postacią niezwykle szanowaną w polskiej piłce. Swoją przygodę z futbolem rozpoczynał w Rakowie Częstochowa. Jego talent szybko eksplodował, co zaowocowało największym sukcesem w karierze zawodniczej – w 1993 roku sięgnął z reprezentacją Polski po historyczne mistrzostwo Europy do lat 16. Jako senior przez lata z powodzeniem występował na boiskach Ekstraklasy w barwach Legii Warszawa i Widzewa Łódź.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej płynnie przeszedł na ławkę trenerską. Największe sukcesy jako szkoleniowiec święcił z Legią Warszawa, z którą w 2016 roku awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Prowadził także młodzieżowe reprezentacje Polski, a w ostatnich latach jego nazwisko było nierozerwalnie związane ze Śląskiem Wrocław. To właśnie z tym klubem w sezonie 2023/2024 sprawił ogromną sensację, zdobywając wicemistrzostwo Polski. Jego praca i wiedza były tak cenione, że w 2025 roku dołączył do sztabu seniorskiej reprezentacji Polski jako asystent selekcjonera Jana Urbana.

30

