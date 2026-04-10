Jacek Magiera nie żyje. Ważny komunikat dotyczący kolejki Ekstraklasy!

W związku ze śmiercią Jacka Magiery, w polskiej piłce nożnej zapanowała żałoba.

PZPN ogłosił minutę ciszy przed meczami Ekstraklasy i innych rozgrywek w najbliższych dniach.

Dowiedz się, jak dokładnie zostaną uczczone pamięć zmarłego trenera.

Jak podał PZPN w komunikacie, wszystkie mecze piłkarskiej ekstraklasy, a także trzech niższych klas centralnych oraz ekstraligi i 1. ligi kobiet rozgrywane w dniach 10-13 kwietnia zostaną poprzedzone minutą ciszy. Od minuty ciszy rozpocznie się również niedzielny mecz kwalifikacji mistrzostw Europy U-19 kobiet Polska – Rumunia w Gnieźnie oraz wtorkowe spotkanie eliminacji mistrzostw świata kobiet Polska – Irlandia w Gdańsku. Wcześniej o uczczeniu pamięci Jacka Magiery przed meczami 28. kolejki ekstraklasy zdecydowała spółka prowadząca rozgrywki najwyższej klasy.

Jacek Magiera nie żyje. Przyczyny śmierci

Jacek Magiera zmarł w piątek we Wrocławiu w wieku 49 lat. Od lipca ubiegłego roku był drugim trenerem reprezentacji Polski i głównym współpracownikiem selekcjonera Jana Urbana. To były piłkarz m.in. Rakowa Częstochowa, Legii Warszawa i Widzewa Łódź, mistrz Europy do lat 16 z 1993 roku. Jako trener był asystentem Urbana w stołecznym zespole, później samodzielnym trenerem Legii, prowadził też Zagłębie Sosnowiec, reprezentację Polski do lat 20 i 19, a następnie Śląsk Wrocław, z którym wywalczył wicemistrzostwo kraju.

Jacek Magiera nie żyje. Jan Tomaszewski wstrząśnięty, wzruszające słowa

Jak podało Radio Wrocław, Jacek Magiera zasłabł podczas treningu biegowego. Został przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Więcej informacji przekazał dziennikarz Krzysztof Stanowski. "Jacek Magiera wyszedł pobiegać do parku... Druzgocąca wiadomość. Wspaniały człowiek" - napisał na platformie X.

